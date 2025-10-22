Agustín Gómez, fundador de Wallapop: «La gran barrera al emprender es el miedo»

La Formación Profesional (FP) siempre tuvo un estrecho vínculo con la empresa. Es, después de todo, un «compromiso» que regula las relaciones entre las compañías y «los más jóvenes» y que «ayuda a generar oportunidades en nuestro territorio». Con estas palabras, la vicepresidenta ... de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, inauguró en en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid la quinta edición de 'FP Talks', en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que reunió dos voces pertinentes en la materia: la de la CEO de Goi, Yaiza Canosa, y la del fundador de Wallapop, Agustín Gómez.

«La gran barrera al emprender es el miedo, por eso procrastinas, no te acabas de lanzar, lo haces en tu tiempo libre…», opinó este último en un aparte, desde la autoridad que le confían sus vivencias al crear la célebre compañía de compraventa 'online'. También pueden pesar las carencias a la hora de dar el primer paso, se sinceró, sobre todo «la falta de recursos económicos si eres joven y no tienes un puto duro». Más tarde, Yaiza Canosa también hablaría sobre la cuestión, aunque desde otro enfoque: «El emprendedor emprende joven», afirmó la directiva de la 'startup' de transporte y logística. Ella misma se lanzó a los 16 años y -si bien sonrió al admitir que se considera «bastante imprudente»- también cree que el factor común al hacerlo pronto es que «no tienes nada que perder» aunque claro, admitió, te falta experiencia. «Es más valiente emprender a los cuarenta, con una hipoteca o un hijo», señaló en ese sentido, para defender un ambiente de trabajo en el que haya mezcla de generaciones y siempre buscar «formarse y estar junto a quien sabe». «Al final, rodearte bien es el 90 por ciento del éxito para todo en la vida, en lo profesional y en lo personal», remarcó Canosa.

Ambos empresarios parecieron tener clara la importancia del ímpetu. Aunque Wallapop logró distinguirse gracias a poder subir fotos del artículo desde el móvil, «la inmediatez y la geolocalización», en el caso de Agustín Gómez, el éxito nació sobre todo de «una actitud y un lema de 'victoria o muerte'», cuenta el empresario. «Yo me ganaba la vida, pero lo dejé todo y David y yo nos prometimos que si no salía adelante en seis meses, se acababa», detalló. Ahora cree que ese límite cercano les hizo más «agresivos».

Sobre todo, Gómez afirmó que diría que hay que «desmitificar» el emprendimiento: «Yo creía que era algo que hacían personas con poderes especiales y por eso me gusta contar esta historia, que es muy normal», señaló, aunque «las circunstancias» les llevaran a prosperar. «Se ha cargado mucho la palabra 'emprendimiento' y no deja de ser alguien con ganas de crear algo», matizó también al respecto. «Cuando montas algo desde cero es todo muy cutre, luego se sofistica, pero el inicio de algo es muy terrenal, muy de sentido común, de falta de experiencia y de espabilar», expuso.

Canosa también aprendió a base de ensayo y error: «He estado a punto de arruinarme varias veces», confesó la directiva. De familia humilde, rememoró así unos comienzos que no sabían que lo eran. «Yo tenía que ponerme a trabajar para buscarme las habichuelas y tenía ese fuego interno, pero no sabía que quería ser empresaria», admitió sentada en la tarima de 'FP Talks'.

Un «porqué», no «una excusa»

«Lo de emprender es como el amor, lo sientes en el estómago», comparó luego Canosa, que habló de su experiencia y de cómo sus objetivos la sostuvieron, porque luego «la vida se resume en levantar el culo e ir a un sitio», expresó, desenvuelta. «Cuando llega un día en el que no me apetece, tengo un por qué en lugar de una excusa», planteó, a medida que contaba cómo se desligó de unos proyectos, pasó el relevo y comenzó otros cuando ya no era que no le 'apeteciera', si no que no era su «sitio».

También de ese instinto y motivación habló Agustín Gómez: «Nosotros fuimos con una actitud muy 'naif', si hubiese sido una decisión racional, no habríamos montado Wallapop», afirmó el empresario, con rotundidad. «Las cosas que funcionan tienen una serendipia tan grande que tienes que empezar una aventura que te apetezca», añadió, porque luego, «todo esto de los gurús y de los consejos no sirve si no se basa en la experiencia».

Yaiza Canosa también se resistió a dar consejos que no se basasen en lo que ella ha vivido, pero sí deslizó que creía que «las habilidades de desarrollo profesional tienen que derivar de otras de desarrollo personal». Así, indicó que, con la curiosidad y la proactividad, «ser amable y alegre son las cosas que a mí me han hipnotizado en el mundo de la empresa».

Como pequeña anotación sobre la sostenibilidad, Canosa valoró que «es un tema muy complejo en las empresas», porque «sólo va a defenderlo bien quien cree en ello». Si bien avisó de que podía resultar polémico, ejemplificó el asunto admitiendo que ella no creía en el coche eléctrico: consideraba que «contamina más» y en GOI lo aplicaron, pero sin el entusiasmo que sí mostró con un 'software' que les ahorró «un 30 por ciento de gasolina mensual».

Charla con la directiva Yaiza Canosa ABC

Más allá de sendas charlas motivacionales, durante la jornada se hizo entrega de los Premios de Aulas de Emprendimiento a los proyectos de cinco centros. El IES Ramón y Cajal (Valladolid) se distinguió por su aula en esta materia; el también vallisoletano IES Galileo recogió el premio de Impacto Regional por 'Domótica fácil' y el de Innovación lo obtuvo, por 'Mecelot', el IES Alonso Madrigal (Ávila). El galardón por Impacto Social lo ganó el CIFP Ciudad de Zamora con 'Los Juegos sin Hambre' y además el salmantino IES Venancio Blanco se coronó en la categoría de Sostenibilidad por 'Molino de Tierra de Campos'.

Propuesta de negocio

De este último centro de Salamanca vinieron a recoger el galardón el alumno responsable del proyecto ganador, Marcos Gangoso Gallego, y la tutora que le animó y ayudó a presentarlo, Mercedes Alonso González. Marcos cursó el año pasado el ciclo formativo de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y, con el apoyo de la docente -que le impartía Logística de aprovisionamiento y de almacenamiento- preparó su trabajo de fin de estudios en torno a una propuesta de negocio para su pueblo natal, Cerecinos de Campos (Zamora). «En mi pueblo la única empresa es un molino», explica él, para proponer la reconstrucción de un silo abandonado por la actual harinera, que funciona prescindiendo de él. Según detalló, este podría usarse para producir «harinas ecológicas y 'gourmet'» y con ello añadir de forma rentable hasta seis puestos de trabajo a los diez o doce con que ahora cuenta la compañía. «La logística va muy de optimizar todo, se aprovechan también los residuos del agua», explicó el veinteañero.

Su profesora alabó «un proyecto excelente» y valoró positivamente premios como este, que conlleva una cuantía de 500 euros pero sobre todo rinde un aplauso al esfuerzo de los jóvenes y los equipos de los centros. «Cuando algo se hace con ilusión y hay reconocimiento, se nota, los alumnos ven que su trabajo merece la pena», resaltó Mercedes Alonso.

Noticia Relacionada Más profesores para «refuerzo» de Matemáticas y Lengua en Primaria Miriam Antolín El presidente de la Junta anuncia 7,5 millones para una medida que se aplicará en cuarto y quinto

Eso sí, a fecha de la entrega de distinciones nadie había logrado convencer a Marcos Gangoso de lanzarse a la piscina con su idea, patentarla y llevar así a la práctica 'Molino de Tierra de Campos', aunque sí que confirma que «los trabajadores de la harinera son conscientes de ella». «Me hace mucha ilusión haber ganado este premio con un proyecto en mi pueblo, pero no siento que tenga esa 'chispa' para emprender, para estar en primera fila», confesó, para matizar que por ahora está más convencido de la posibilidad de «vender la idea».

Durante la jornada también se presentaron dos herramientas para convencer a otros jóvenes como él de dar ese salto de fe con cierta 'red'. Por un lado, la plataforma 'Talento FP', en la que conectar a estudiantes en busca de prácticas con empresas con interés en becarios. Por el otro, una Guía de Sostenibilidad dirigida al profesorado con casos reales y de buenas prácticas. Todo ello para dar salidas al caudal de una formación que, tal y como enunció al empezar la vicepresidenta de la Junta (flanqueada por la vicepresidenta de Empresa Familiar de Castilla y León, Carmen San Martín y el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León (Fefcl), Alberto Guerra), cuenta con más de 50.000 alumnos en Castilla y León según los últimos datos, «un 17 por ciento más que hace cuatro años». Muchos de ellos, los empresarios de un futuro cercano.