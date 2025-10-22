Suscribete a
Agustín Gómez, fundador de Wallapop: «La gran barrera al emprender es el miedo»

La quinta edición de 'FP Talks' ofrece en Valladolid a estudiantes de FP testimonios y herramientas para «desmitificar» el emprendimiento

Agustín Gómez, fundador de Wallapop, durante su intervención en 'FP Talks'
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

La Formación Profesional (FP) siempre tuvo un estrecho vínculo con la empresa. Es, después de todo, un «compromiso» que regula las relaciones entre las compañías y «los más jóvenes» y que «ayuda a generar oportunidades en nuestro territorio». Con estas palabras, la vicepresidenta ... de la Junta y consejera de Familia, Isabel Blanco, inauguró en en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid la quinta edición de 'FP Talks', en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, que reunió dos voces pertinentes en la materia: la de la CEO de Goi, Yaiza Canosa, y la del fundador de Wallapop, Agustín Gómez.

