El Aguilar Film Festival entregará el premio Águila de Oro a los actores Luis Zahera y Fernando Cayo

Una de las novedades será la emisión de dos sesiones de cortometrajes en diversas unidades del Hospital Río Carrión de Palencia

Presentación del festival
Presentación del festival ICAL

ABC

Palencia

El Aguilar Film Festival (AFF) entregará el premio Águila de Oro a los actores Luis Zahera y Fernando Cayo como reconocimiento a su meritoria trayectoria profesional. El festival, que cumplirá su trigésimo séptima edición del 28 de noviembre al 7 de diciembre, concederá ... además el Águila de Oro Internacional al director belga, Olivier Smolders, y el Águila de Oro al actor vallisoletano, Óscar de la Fuente.

