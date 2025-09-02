Agricultores no profesionales afectados por los incendios también tendrán ayudas

Tercera reunión entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias para avanzar en las ayudas que recibirán los profesionales del sector que hayan visto alterada su actividad a consecuencia de los incendios forestales registrados este verano en la Comunidad. Este ... lunes se ha celebrado un encuentro más, presidido en esta ocasión por la consejera del ramo, María González Corral, en el que se ha dado luz verde a que los agricultores no profesionales –aquellos que tienen otra actividad económica principal– puedan también tener ayudas por los daños que haya podido ocasionarles el fuego.

En las anteriores citas, se había dado prioridad a quienes tienen su sustento principal en el campo y se había fijado para ellos una cuantía directa mínima de 5.500 euros. A esto habría que añadir, si el beneficiario considera que sus daños tienen un importe mayor, mediante una declaración responsable, otras cantidades derivadas, por ejemplo, de la superficie afectada o cabezas de ganado hasta llegar a un máximo de 18.000 euros. Hasta ahora y con la lista que ha publicado este lunes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), esta ayuda directa con un importe global de 2,5 millones de euros llegará a 460 agricultores con explotaciones en las zonas afectadas por las llamas. No obstante, tal y como han transmitido las organizaciones y la Consejería, esa nómina puede aumentar con nuevos beneficiarios «si se delimitan formalmente nuevas zonas afectadas» a través del satélite utilizado al efecto o si se amplían en la orden del área de Medio Ambiente las localidades perjudicadas que pueden acceder a las ayudas.

En el caso de los agricultores o ganaderos no profesionales que sí hacen la declaración de la PAC, al no cumplir los requisitos, no entrarán en la ayuda directa de los 5.500 euros, pero podrán rellenar una declaración responsable de los destrozos que les haya ocasionado el fuego superiores a 100 euros. Recibirán las cantidades que acrediten, siempre de acuerdo con los baremos que ya se han establecido en los encuentros anteriores. En este caso, se excluye el autoconsumo, según el comunicado que envío el departamento dirigido por María González Corral instantes después de la reunión.

Otra de las cuestiones que se consensuó fue cómo se establecerá la ayuda para la reposición de los vallados para la protección del ganado y refuerzo del manejo en extensivo en las explotaciones que se han visto afectadas. En este apartado, se ha establecido una cuantía máxima de 5.000 euros por beneficiario. Podrán optar a este apoyo los titulares de explotaciones agrarias con parcelas de titularidad privada y declarantes de la Solicitud Única (PAC).

Plazos

El plazo para solicitarlo irá del 15 de septiembre al 30 de octubre, y se tendrá que tramitar también a través de una declaración responsable específica que se publicará en los próximos días y donde deberá figurar, entre otros documentos, fotografías georreferenciadas que muestren los daños ocasionados en estas estructuras, tal y como explicó la Consejería. Se incluyen también en estos supuestos las instalaciones denominadas 'pastores eléctricos' de control del ganado.

Pendiente de una cita posterior ha quedado el capítulo de cómo se calcularán los perjuicios directos en las propias instalaciones, mientras que se mantiene hasta el 30 de este mes el suministro de alimento, paja y forraje para las ganaderías que lo necesiten. Según comunicó la Junta la pasada semana, se habían repartido un total de 2.300 toneladas para más de un centenar de explotaciones afectadas por el fuego. A partir de finales de septiembre, se continuará con este apoyo a través de un sistema de baremos.

Por último, la Consejería ha asegurado que mantiene su «compromiso» con la «recuperación» del sector en las comarcas afectadas a través de estas ayudas que serán un «apoyo esencial» para restablecer su actividad. Además, ha añadido que los técnicos siguen «recorriendo» las zonas dañadas para conocer de «primera mano» el alcance de los destrozos ocasionados por los últimos incendios forestales.

«Mensaje de tranquilidad»

Por parte de la organización agraria Asaja, su presidente, Donaciano Dujo, ha valorado como «positiva» la reunión por las ayudas establecidas para los cercados y porque «se va avanzando». Ha asegurado, además, que están «recabando» datos de los profesionales que han visto afectada su actividad y no figuran en el listado inicial de 460 publicado en el Bocyl para poder incluirlos. Por otra parte, el secretario de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha considerado también que estos apoyos serán «imprescindibles» y ha querido mandar un «mensaje de tranquilidad» porque ha confiado en que se amplíe el primer número de beneficiarios de ayudas directas de 5.500 euros para añadir a todas las zonas afectadas. «Lo que nos transmiten los profesionales que hemos visitado es que las ayudas son esenciales, pero también otras cuestiones como el desbroce de los montes, hacer cortafuegos suficientemente grandes y que haya zonas con un perímetro amplio para que el fuego no pueda llegar a las poblaciones», indicó González Palacín sobre las peticiones del sector agrario.

Además, ha insistido en la creación de una Mesa Mixta, en la que se sienten representantes, por ejemplo, del ámbito científico, de cara a establecer medidas que ayuden a evitar incendios como los sufridos este verano. Por último, desde COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha valorado la rapidez con la que se han gestionado las ayudas, pero también ha expresado que quedan asuntos pendientes como las instalaciones e infraestructuras y que hay sectores como la apicultura que no están quizá no están suficientemente contemplados.