La agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo llega a juicio con petición de cinco años de cárcel

La Audiencia Provincial de León acoge este martes la vista por unos hechos ocurridos en abril de 2024, cuando el socialista Olegario Ramón fue pateado e increpado

Captura del vídeo del momento de la agresión
Captura del vídeo del momento de la agresión ABC

ABC

Ponferrada

La Audiencia Provincial de León acoge este martes, 9 de diciembre, a partir de las 12 horas, el juicio que sentará en el banquillo a los dos acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, el socialista ... Olegario Ramón, el 11 de abril de 2024.

