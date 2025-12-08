La agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo llega a juicio con petición de cinco años de cárcel

La Audiencia Provincial de León acoge este martes, 9 de diciembre, a partir de las 12 horas, el juicio que sentará en el banquillo a los dos acusados de agredir al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y exalcalde de Ponferrada, el socialista ... Olegario Ramón, el 11 de abril de 2024.

En el banquillo se sentarán F.P.C., para el que el Ministerio Fiscal pide cinco años de prisión por un presunto delito de atentado contra la autoridad con agravante de discriminación y lesiones, y dos años para J.A.P.A. por amenazas. Además se establece una multa que asciende, entre los dos, a 2.500 euros por lesiones y daños morales, informa Ical.

El suceso tuvo lugar en la noche del 11 de abril de 2024, cuando varias personas se manifestaban ante las puertas de la sede del PSOE de Ponferrada, en la calle General Vives, en protesta por la Ley de Amnistía impulsada desde el Gobierno Central. Esas protestas se repetían desde hacía varios días a última hora de la tarde.

Ramón, quien salía de la sede tras una reunión de la agrupación municipal de Ponferrada, de la que es secretario general, fue agredido por uno de esos manifestantes, F.P.C., cuando le increpó y, tras ver cómo Ramón sacaba el móvil, le agarró, le zarandeó y le propinó patadas, suceso que, además, quedó reflejado en un vídeo.

Mientras otros manifestantes le insultaban y amenazaban, entre ellos J.A.P.A., quien también se sentará este martes en el banquillo de los acusados. Entre esos insultos estaban «mentiroso, ladrón, asesino y pinocho», lo que crearon en Ramón, «sensación de humillación, frustración y vergüenza», según detalla el escrito de calificaciones previas.

Como consecuencia el agredido sufrió una contusión en un dedo, contusiones y heridas en la pierna derecha, con secuelas en la zona de la cicatriz. Por todo ello los acusados se enfrentan a una posible pena de prisión de cinco y dos años.

Episodio «desagradable»

Ramón llega a esta vista con el «dolor» de tener que enfrentarse, de nuevo, a «un episodio que fue muy desagradable» y que tendrá que volver a ver a las personas que le agredieron e insultaron.

«Espero que fruto de este juicio haya un reproche penal para esas conductas. Primero para los propios actores, que sepan que cuando se hacen este tipo de cosas, por motivos ideológicos y de odiar al PSOE, tiene sus consecuencias. Y también que sea un mensaje para la sociedad en su conjunto, que sepan que este tipo de acciones intolerantes tienen su consecuencia», asegura.