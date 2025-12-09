Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

El acusado de golpear al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo: «Él fue quien vino a agredirme»

El responsable del organismo local reafirma que recibió «insultos y varias patadas», mientras que el encausado dice que vio un móvil delante de sus ojos y dio un «manotazo»

La agresión al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo llega a juicio con petición de cinco años de cárcel

Los acusados por agredir y amenazar al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, durante el juicio
Los acusados por agredir y amenazar al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, durante el juicio ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El juicio que sienta en el banquillo a dos acusados, por agresión y amenazas respectivamente, al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Olegario Ramón, ocurridas durante una concentración de protesta contra la Ley de Amnistía ... frente a la sede ponferradina del PSOE el 11 de abril de 2024 ha quedado este martes visto para sentencia en la Audiencia Provincial de León.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app