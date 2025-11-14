Suscribete a
Activado el aviso rojo al sur de Ávila por «lluvias extraordinarias»

Protección Civil envía a los ciudadanos un mensaje de alerta a través de los móviles

La borrasca Claudia pone a toda Castilla y león en alerta

M. S.

Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por «lluvias extraordinarias» en el sur de la provincia de Ávila, por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas. El organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que, ante ... la situación de "riesgo extremo", evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

