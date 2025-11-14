Activado el aviso rojo al sur de Ávila por «lluvias extraordinarias»

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por «lluvias extraordinarias» en el sur de la provincia de Ávila, por la acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas. El organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que, ante ... la situación de "riesgo extremo", evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Entre los municipios afectados por el máximo nivel de alerta se encuentra la propia capital abulense, Arenas de San Pedro, Barco de Ávila, Cebreros, La Adrada o Las navas del Marqués.

La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 2 de Inuncuyl (Plan de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones), constituido el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y enviado un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

«Activado el aviso rojo por lluvias extraordinarias. Se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos«, recoge el mensaje enviado en la noche de este jueves y del que se ha hecho eco el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a través de su perfil en la red social X.

Además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. En la noche de este jueves se encontraban en nivel rojo el río Agadón a su pasó por la localidad salmantina de Zamara, y el Mayas, en Robleda, en la misma provincia. El mismo nivel rojo de gravedad se registraba en a localidad abulense de Barco de Ávila con el río Tormes.

En nivel naranja se encontraba también el Tormes a su paso por Hoyos del Espino (Ávila) y Puente de Congosto (Salamanca). Por último, en nivel amarillo estaban el Tera, a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora), y el Curueño , en Tolibia de Abajo y Caldas de Nocedo (León) .