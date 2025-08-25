Acogida en vacaciones: Un «cariño» para «siempre»

Gonzalo y Delia no habían escuchado hablar del acogimiento familiar. Ya tenían una hija y en sus planes iniciales estaba la idea de adoptar. Pero los tiempos se alargaban y ante la espera alguien les comentó la opción de acoger. «Nos cambió el ... chip por completo», reconoce él. Al iniciar la formación obligatoria para quienes quieren participar ya se dieron cuenta de que la filosofía no era la misma.

El beneficio es mutuo, asegura, y lo principal aquí es «ayudar» a los niños. Así que apostaron decididos por esa opción destinada a los menores que están bajo la tutela de la Junta y fueron las condiciones laborales de este matrimonio las que les abrieron la puerta a ser familia de acogida durante las vacaciones escolares. Es decir, lo que se denomina oficialmente una estancia temporal. Una iniciativa que puede ir desde los siete días a los dos meses y que se centra en los niños de entre 6 y 17 años que se encuentran en centros y residencias.

«Esta es una buena alternativa con la que también se puede contribuir mucho», explica Gonzalo. «El hecho de estar en una familia no es lo mismo que estar en un centro», concreta.

Desde las pasadas navidades son «uno más». Un niño acude a su casa, en Burgos, para pasar los periodos no lectivos. De nuevo, estos días, con las vacaciones de verano, ha pasado un mes junto a ellos.

«Nos ha unido más»

La adaptación, con sesiones iniciales de presentación y toma de contacto, fue «rápida», considera, con los temores iniciales por ambas partes, pero enseguida se fueron «abriendo». Su hija, de 16 años, se ha adaptado también sin dificultades a la situación y comparten «muchos ratos». «Él aquí ahora es uno más aunque no esté todo el tiempo» y tiene ya «toda la confianza para decirnos lo que sea», asegura, convencido de que esta experiencia les ayudará a todos ellos.

«Le ves una progresión muy grande», considera, porque , «no es tanto lo material», sino que el «cariño» y la «atención» que se brinda en este tipo de acogimientos es fundamental para su desarrollo y situación, comenta.

Por eso, anima a quien se lo esté planteando a dar el paso, de la misma forma que lo hace Delia, su esposa. «Les aconsejaría que lo intentaran, que lo hicieran porque es algo que quedará toda la vida tanto en el niño como en la familia que lo acoge», subraya. Y es que, según señala, es una experiencia «muy enriquecedora». «Se despiertan muchos sentimientos, muchas emociones que salen a flote», apunta porque en este tipo de estancia, pese a no ser continuada, «se puede ayudar también en muchas cosas».

En un núcleo en el que antes eran tres, la llegada del niño «ha unido más a la familia». «Se trata de hacer muchas cosas juntos. Ir de paseo, ir al parque...», enumera, para apoyar a estos pequeños y que vivan así «nuevas experiencias». Pero también para hacer crecer su «autoestima», relata. «Nos han comentado desde el centro que vuelve mucho más motivado con mucha alegría y también con esperanza», asegura y allí les habla de lo que hace esos días con «su segunda familia, como él dice».

«Nosotros estamos muy contentos y satisfechos de poder ayudar», defiende y destaca que, pese a pensar de inicio en una adopción, al conocer la posibilidad de la acogida también les gustó y se inclinaron finalmente por ella. Y así seguirán, comenta, a la vez que buscan la forma de cuadrar los calendarios laborales por si pudieran pasar ser una familia de acogida en un formato más continuo. «El niño también nos ha ayudado bastante a nosotros. Nos regala muchos momentos de alegría y ternura», pero también les hace saber como «valora todo esto que está viviendo». «Lo transmite con su cariño, mientras juega y nos hace revivir cosas de nuestra infancia. Para nosotros ha sido maravilloso», concluye.

Pero también a su hija le ha transmitido lecciones importantes. «Por ejemplo a compartir el tiempo con alguien más y a contribuir para que se sienta como un miembro más de la familia», insiste. «Nos ayuda a todos», concluye.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la opción de estancias temporales bien para vacaciones o para todo el periodo lectivo en el año 2018. El objetivo, según detallan desde el Ejecutivo autonómico, es «proporcionar» a estos menores «vínculos afectivos seguros» y referentes adultos «positivos», aumentando así «su red de apoyo» fuera de su centro residencial y de su familia de origen.

En esta variante, se incluye la posibilidad de que se pueda mantener el contacto con la familia con «salidas autorizadas» en la que se ha realizado la estancia, «siempre que se valore como positivo» para el pequeño, para poder «mantener el vínculo».

89 menores

En los siete años que lleva en marcha, 89 menores han pasado por esta modalidad. De ellos, 24 pasaron después de la estancia temporal a un acogimiento familiar continuo en el mismo núcleo con el que ya habían compartido periodos no lectivos, según los datos aportados por el departamento dirigido por Isabel Blanco. Además, un total de 85 familias han formalizado los trámites para hacerse cargo de una guarda por estancia temporal en estos últimos siete años, de ellas 21 han dado el paso a un acogimiento.

Para este verano, existen trece núcleos -nueve de ellos son participantes de años anteriores y cuatro son nuevos- con estancias temporales activadas y otros once niños o adolescentes tienen previsto participar en un programa para el que los interesados deben pasar por un periodo de formación y acreditar en una valoración psicosocial que disponen de una estabilidad personal, laboral, económica y social.