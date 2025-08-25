Suscribete a
Un ataque israelí al hospital Nasser en Gaza deja al menos ocho muertos, entre ellos dos periodistas

Acogida en vacaciones: Un «cariño» para «siempre»

Castilla y León puso en marcha en 2018 este formato para los menores bajo su tutela de entre 6 y 17 años. Gonzalo y Delia participan y destacan que esta experiencia les «ayuda a todos»

La Junta ampliará los supuestos para que una familia acogedora pueda adoptar al niño que cuida

Delia y Gonzalo, junto a su hija, participan en el programa de acogida a menores durante las vacaciones escolares
Delia y Gonzalo, junto a su hija, participan en el programa de acogida a menores durante las vacaciones escolares ABC
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Gonzalo y Delia no habían escuchado hablar del acogimiento familiar. Ya tenían una hija y en sus planes iniciales estaba la idea de adoptar. Pero los tiempos se alargaban y ante la espera alguien les comentó la opción de acoger. «Nos cambió el ... chip por completo», reconoce él. Al iniciar la formación obligatoria para quienes quieren participar ya se dieron cuenta de que la filosofía no era la misma.

