El abulense Carlos Soria conquista la cima de otro ochomil a los 86 años

El veterano montañero abulense Carlos Soria ha conquistado, a sus 86 años, la cima de la montaña Manaslu, de 8.163 metros de altitud, como forma de celebrar el 50 aniversario de la primera expedición española que logró hacer cumbre en un ochomil.

«Carlos Soria llega a la cumbre del Manaslu 50 años después. Con 86 años, el alpinista español logra hollar la cima en una jornada emocionante. El objetivo ahora es llegar al Campo 2 para descansar y mañana regresar al Campo Base», ha posteado a primera hora de este viernes en Facebook la cuenta con la que se conocen los progresos del montañero abulense, tal y como señala el Diario de Ávila en una información recogida por Ical.

De esta manera, se han cumplido las previsiones y el plan trazado al inicio de esta semana para alcanzar la cumbre. El pasado martes, el grupo liderado por el veterano montañero abulense, conformado Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa y Luis Miguel López Soriano, partía hacia el hacia el Campo 1. A partir de ahí, Carlos Soria había contado que los planes pasaban por alcanzar el miércoles el Campo 3 para llegar el jueves «lo más temprano posible» al Campo 4, con el objetivo de descansar y poner rumbo por la noche hacia la cumbre.

«Si todo se cumple y no hay ningún contratiempo, intentaremos alcanzar la cima del Manaslu el día 26», había apuntado Carlos Soria cuando explicaba sus intenciones, que finalmente se cumplieron a primera hora de la mañana de este viernes.

Con este ascenso, Carlos Soria firma uno de sus retos más especiales, al conmemorar el 50 aniversario de la primera expedición española que alcanzaba un ochomil y de la que el abulense formó parte, si bien no pudo lograr aquella cima del Manaslu el 24 de abril de 1975, cuando Jerónimo López Martínez y Gerardo Blázquez García hollaron la cumbre.