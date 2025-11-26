Suscribete a
Absuelto en Salamanca un profesor de educación física acusado de agredir sexualmente a una alumna

El hombre, cuya participación en los hechos tal y como los describe la presunta víctima no se pudo demostrar, se enfrentaba a penas de prisión de entre siete y once años

Mañueco continúa 'explotando' en las Cortes el malogrado presupuesto de 2026

Sala de vistas en una foto de archivo
Sala de vistas en una foto de archivo EFE

Salamanca

La Audiencia Provincia de Salamanca ha absuelto a un profesor de educación física acosado de un delito de agresión sexual presuntamente cometido contra una menor, en el momento de los hechos, que no pudieron ser acreditados ante el tribunal. El hombre, cuya participación en los ... hechos tal y como los describe la supuesta víctima no se pudo demostrar, se enfrentaba a penas de prisión de entre siete y once años, según las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación particular.

