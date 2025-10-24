Suscribete a
ABC Premium

Absuelto de lesiones dolosas por sufrir un brote psicótico cuando acuchilló a un padre y su hija en Salamanca

La Audiencia Provincial le impone un medida de internamiento psiquiátrico y le obliga a indemnizar a las víctimas con 13.920 euros y 12.426 euros, respectivamente

Antolín González, joven promesa arandina de la Fórmula 1, confiesa que mató a su padre

Una sala de vistas, en una imagen de archivo
Una sala de vistas, en una imagen de archivo EFE

ABC

Salamanca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Audiencia Provincial de Salamanca absolvió del delito de lesiones dolosas a un hombre que agredió con un cuchillo a un padre y su hija en un garaje comunitario por sufrir, en el momento de los hecho, un trastorno de ideas delirantes y ... brote psicótico que, según el tribunal, anuló por completo sus capacidades de conocer y querer su actos, de modo que le exime de responsabilidad penal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app