Abierto el plazo para presentar las candidaturas a los Premios Castilla y León 2025,

La Junta ha convocado los Premios Castilla y León 2025, galardones que tienen como finalidad reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro ... o fuera del ámbito territorial de la misma, suponga una aportación destacada al saber universal.

La orden que los regula, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), convoca las siete modalidades de los Premios: Investigación Científica y Técnica e Innovación; Artes; Letras; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Valores Humanos y Sociales; y Tauromaquia.

Los Premios están dotados con 18.000 euros para cada una de las modalidades y el pago será tramitado por la Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León, con cargo a las dotaciones económicas de dicha entidad.

La presentación de candidaturas, extensible hasta el 15 de enero de 2026, inclusive, se formalizará mediante la aportación de la siguiente documentación para cada uno de los candidatos. En primer lugar, la propuesta formalizada en un formulario que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), dirigida a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En segundo, la relación de méritos; y en tercero, la de obras o publicaciones más relevantes. Además, podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.

Podrán formular su propuesta o propuestas de candidaturas las instituciones públicas y privadas, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga vinculación con alguna de las modalidades de los Premios. Asimismo, los miembros del jurado podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones. Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten los Premios para sí mismos o para los grupos o entidades a los que representen o en los que presten servicios.