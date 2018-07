Zamora, Segovia y Salamanca, entre las 10 provincias con más apoyo a Santamaría También logra la mayoría absoluta en Burgos, León y Valladolid

Jugaba «en casa», y parece que a la exvicepresidenta del Gobierno le ha salido bien el envite y ha demostrado que puede ser profeta en su tierra a tenor de los buenos resultados cosechados en las primarias del Partido Popular para tomar las riendas de Génova en sustitución de Mariano Rajoy. Castilla y León está entre las comunidades donde Soraya Sáenz de Santamaría ha logrado un mayor respaldo. Ha conseguido la mayoría en el conjunto de la región, sumando ella sola la mitad de los apoyos, tantos como los otros cinco precandidatos (Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, José Ramón García Hernández, José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes) juntos. Es, además, la quinta comunidad donde mejores resultados ha logrado Sáenz de Santamaría, por detrás de País Vasco (56 por ciento de los votos), Canarias (55), Andalucía (54) y Cantabria (54).

Los 2.859 votos a favor de la diputada vallisolentana suponen algo más del 13 por ciento del total de los logrados en España. No en vano, Castilla y León llegaba a la inédita cita de este jueves con un peso destacado. No sólo porque esté considerado «granero» del PP cuenta con un importante número de afiliados populares (más de 46.600), sino porque el número de inscritos (6.609) superó por casi cinco puntos exigua media nacional, llegando al 13,3 por ciento del censo.

Zamora, segunda de España

Y entre las provincias, en siete de las nueve la más votada fue Sáenz de Santamaría, a quien sólo se le resistieron las «patrias chicas» de Pablo Casado: Palencia, donde nació, y Ávila, por la que es diputado desde 2011. Además, en seis de ellas (Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) logró su particular «mayoría absoluta». Es más, tres están en el particular «top ten» donde la exvicepresidenta ha logrado concitar más simpatías entre los militantes de la formación de la gaviota. Es el caso de Zamora, Segovia y Salamanca, donde el respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría ha rebasado con creces al de los otros precandidatos. Además, en tierras del coordinador general del PP, el zamorano Fernando Martínez-Maillo, ha barrido. Con 444 votos a su favor, sumó el 78,8 por ciento, lo que convierte a Zamora en la segunda provincia donde la política vallisoletana ha concitado más respaldo, sólo por detrás de la hegemonía demostrada en Huelva (86 por ciento). «Nos conocemos desde hace muchos años, somos de esta tierra y siempre he contado con él desde que lo conozco. Es algo entre el señor Martínez-Maillo y yo». Con estas palabras, a orillas del Duero, Soraya Sáenz de Santamaría demostraba en plena campaña de las primarias del PP su simpatía con el político zamorano. Y parece que la provincia en la que Maillo fue presidente provincial del partido durante once años, hasta que elevó el vuelo y emigró al «nido» de Génova, ha correspondido con un apoyo mayoritario a la ex número dos de Rajoy en La Moncloa. Frente a las 444 papeletas con su nombre, 93 para Pablo Casado y tan sólo 37 para María Dolores de Cospedal.

Soria, la más igualada

También ha dominado en el feudo del presidente regional del partido, Alfonso Fernández Mañueco, Salamanca. Con el 60,67 por ciento de los votos para ella, sumó 398 papeletas, muy por delante de las 194 de Casado y las 19 de la exministra de Defensa. Lo que sitúa a esta provincia como la décima con mayor porcentaje de apoyo a la exvicepresidenta. Y triunfo también en la tierra del número dos del partido en la Comunidad, Francisco Vázquez. En Segovia, las 178 papeletas a favor de Sáenz de Santamaría suponen el 65,2% de todas las depositadas –es el séptimo mejor registro de España–, entre las que se contabilizaron 66 para el palentino y únicamente 25 para la castellano-manchega.

Con porcentajes superiores al 50 que inclinaron también la balanza en esta primera vuelta a favor de la vallisoletana están Burgos (50,35), León (51,38) y su tierra natal, Valladolid, donde se impuso, pero sin llegar al amplio margen de otros lugares (51,6%). La provincia donde la disputa estuvo más reñida entre los dos precandidatos que han pasado de ronda es Soria, con triunfo para la vallisoletana, pero por nueve papeletas de diferencia: 136 para Sáenz de Santamaría y 127, para Casado.