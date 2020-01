Zamora se ofrece para acoger el partido entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid Ante las pequeñas dimensiones del estadio en el que juega el equipos salmantino y a la mala relación existente con el otro equipo de la ciudad que juega en el histórico estadio Helmántico

ABC Zamora Actualizado: 14/01/2020 14:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sorteo de la Copa del Rey: así quedan los dieciseisavos

El Ayuntamiento de Zamora ha admitido que ve «con buenos ojos» la posibilidad que baraja el club Unionistas de Salamanca para que el partido de la Copa del Rey que les enfrentará al Real Madrid pueda disputarse en el estadio Ruta de la Plata de la capital zamorana.

Esta posibilidad está relacionada con las pequeñas dimensiones del estadio en el que juega Unionistas y a la mala relación existente con el otro equipo de la ciudad, el Salamanca CF, que juega en el histórico estadio Helmántico, con más de 17.000 asientos.

El concejal de Deportes del Consistorio zamorano, Manuel Alexander Alonso, ha declarado a Efe que aunque el club salmantino aún no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Zamora, propietario del estadio, si lo hiciera, existiría «voluntad» por parte zamorana de dejarle las instalaciones.

Si el partido llegase a disputarse en Zamora, ciudad situada a 65 kilómetros por autovía de Salamanca, sería «estupendo» porque tendría repercusiones muy positivas para la hostelería y el turismo de la ciudad, ha admitido el edil zamorano.

Aún así, ha advertido que el Ayuntamiento de Zamora no puede hacer el ofrecimiento del campo si club salmantino no le formula antes oficialmente la petición, ya que aunque directivos del Unionistas han manifestado públicamente que barajan la posibilidad de jugar el encuentro en Zamora aún no han contactado con ellos.

El estadio Ruta de la Plata tiene capacidad para 7.800 espectadores y en el año 2006 ya acogió a uno de los grandes en un partido de la Copa del Rey que enfrentó al Zamora CF y el FC Barcelona.

En los últimos días el presidente del Unionistas de Salamanca, Miguel Ángel Sandoval, ha asegurado que si le tocaba un equipo de los grandes en el enfrentamiento de dieciseisavos de la Copa del Rey sorteado este martes barajaba, entre otras posibilidades, jugar en Zamora.