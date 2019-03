Walking Dead en Astorga

Actualizado: 28/03/2019 08:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El despertador cada vez me llama por las mañanas en menos ocasiones. Dicen, los que saben de esto, que es porque estoy en la juventud de la madurez, vamos que con los años te despiertas antes, te duermes antes…Muchas cosas antes me parecen a mí. El caso es que me entero por una compañera de Astorga que el PSOE local ya ha dado a luz candidato. Fenomenal, piensa el periodista de provincias, ya tendremos el reverso y el anverso de las dos principales formaciones políticas en esa pequeña gran ciudad.

El Partido Popular semanas antes había filtrado el nombre que presentará en las listas, José Luis Nieto. Presidente de la IGP Cecina de León. Empresario aún joven y que todavía mucho más joven presentó su candidatura y a punto estuvo de dar en la diana años atrás.

Como por asombro, el Partido Socialista ha tirado de banquillo y ha encontrado a un ex alcalde, mejor dicho, al alcalde, como líder natural de Astorga. Como en uno de los capítulos de esa serie norteamericana, pensé en un flashback, una vuelta al pasado a tenor de los dos nombres en contienda. Sana esperemos lid.

Juan José Alonso Perandones, quien fuera alcalde durante casi 30 años vuelve 8 años después. O muy mal están los partidos políticos o el destino ha hecho que un nuevo duelo entre los mismos contendientes se produzca.

En el candidato popular quizás la edad le haya hecho corregir a buen seguro errores del pasado y abierto los ojos a la realidad del mundo político, también el local; sin embargo sorprende más en la Bimilenaria la vuelta del veterano alcalde.

Éste tiene mucho más que perder que de ganar. De haberse retirado, como los toreros, por la puerta grande aclamado hasta por sus contrarios -Juan José Lucas lo definió como el mejor alcalde de Castilla y León- ha pasado a volver al ruedo. Y siguiendo el símil taurino, los morlacos ya no son como los de antes.

Nada es ya como era.