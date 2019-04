Votos inclusivos por derecho

Manuel J. Palancares: «Estoy como niño con zapatos nuevos»

Manuel pudo ejercer su derecho al voto hasta los 33 años cuando le incapacitaron por su problema de salud mental. Este próximo 28 de abril volverá a poder hacerlo después de 16 años, lo que supone «una satisfacción muy grande» para este salmantino al que «siempre» le ha gustado la política y participar de ella «porque es un derecho que tenemos muy importante para decidir por donde queremos que vaya encaminado nuestro presente y futuro». Este salmantino no ha tenido que realizar ningún trámite previo, simplemente, dice, tras el cambio normativo «me han dicho que ya puedo votar». Asegura que todavía no se lo cree y que está un poco expectante: «Vamos, prácticamente, como un niño con zapatos nuevos». Aunque todavía es pronto y no sabe a ciencia cierta qué reacción tendrá ese día, no prevé que se ponga nervioso, ya que no es nuevo en estas lides aunque llegó un día que le arrebataron su derecho. «Me parece un agravio muy grande que durante un tiempo no haya podido decidir quien me representara».

Por ello considera que el pasado diciembre, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General se dio «un gran paso a favor de todo el mundo», de aquellos que están con plenas capacidades mentales y de quienes, con ciertas ayudas, pueden decidir su voto: «Es un paso muy importante», no se cansa de repetir desde la sede de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Salamanca, que tanto le ha brindado ayuda durante este tiempo.

Precisamente esta asociación ha impartido recientemente una serie de talleres informativos sobre qué son las votaciones y elecciones y cómo es el procedimiento de los comicios dirigidos a estos «nuevos» y «renovados» votantes y según detalla Esther Petisco, técnico de empleo de la entidad, se siguen atendido todas las dudas a nivel individual. Señala Esther que hay quienes se han sentido «en cierta medida, heridos» con el cambio normativo porque de alguna manera es reconocer que antes se les estaba menospreciando. «¿Qué pasa, antes no era persona?», apunta que le han llegado a preguntar. En cualquier caso, la técnico ve el cambio como «un reconocimiento a la igualdad y la inclusión plena». Ahora, no en el caso de Manuel pero sí en el de otros muchos asociados, son muchas las dudas que les asaltan: «En los talleres era muy curioso que preguntasen qué significaba eso de votar en blanco, cómo se contabilizaría, o cómo queda representado el no ir a votar». La única duda que hace unos días asaltaba a Manuel Palancares es si en este mes que resta hasta la primera jornada electoral tendrá que realizar algún trámite -en el momento de la entrevista todavía no había recibido la tarjeta censal- para que ese día se encuentre en las listas y pueda introducir su voto en las urnas con la normalidad que lo hacía hace tres décadas.