Empresas Villadangos del Páramo: despegue industrial a un paso de León Unas 70 empresas desarrollan su actividad en el municipio, que sigue sumando proyectos y quiere asentar población

ROSA ÁLVAREZ

León Actualizado: 31/01/2019 10:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante los últimos meses el nombre de Villadangos del Páramo (León) ha sonado con fuerza vinculado al de la multinacional danesa Vestas, que acaparó la actualidad informativa provincial y de la Comunidad en el segundo semestre de 2018 con el anuncio de su deslocalización, del cierre total de su planta en el polígono industrial del municipio, en la que trabajaban de forma directa 360 personas. Su decisión fue tachada de huida «sin piedad» e hizo temblar no solo a Villadangos, sino a Castilla y León por los efectos que este golpe pudiera acarrear. Finalmente, la situación se recondujo. Vestas se va, pero llega Network Steel, una firma dedicada a la metalurgia que ocupará sus instalaciones, invertirá hasta 110 millones de euros y supondrá la creación de 350 empleos directos hasta 2020 y otros 900 indirectos. Villadangos se ha repuesto a este revés, y su alcalde, Teodoro Martínez, afirma ya sin reparo que las cosas vuelven a marchar bien para el municipio, situado a apenas 20 kilómetros de León capital.

Son múltiples los proyectos que Villadangos tiene en marcha, igual que son muchas las empresas que trabajan desde hace años en su polígono industrial a un nivel más que destacado. Tras lo ocurrido con Vestas se aprobó para el municipio un Plan de Reindustrialización que incluye un elemento «muy interesante». Según explica Martínez, se ha conseguido bajar «a la mitad» el coste de instalarse en su suelo, con lo que «muchas empresas que estaban dudando entre si venir o no han decidido que sí». Ahora mismo, afirma que cuentan con alrededor de 70 en un espacio que ocupa «dos millones de metros cuadrados que lo convierten en uno de los más grandes de Castilla y León, y donde hay todavía un 30 por ciento de suelo libre». Sobresale entre ellas Marcadona, que tiene en Villadangos un centro logístico que ocupa «25 hectáreas y media» y cuyo ejemplo, por su relevancia, será analizado aparte. Junto a ella, hay empresas de diferentes tamaños y sectores de actividad y otras se encuentran todavía en proceso: «Tenemos varias iniciativas en camino, aunque algunas no se puedan adelantar porque aún no se han firmado», afirma el regidor.

Entre los cambios que cree que supondrán un impulso a nivel económico para el municipio, destaca que con la llegada de Network Steel está previsto que se desarrolle «un nuevo ramal ferroviario» que conectará las futuras instalaciones siderúrgicas con la red de ferrocarril general de León con el objetivo de tener «un acceso directo» a los principales puertos. «Necesitan una vía de entrada y salida de mercancía» y se están gestionando los trámites para ello, advierte Martínez. Además, cree que la empresa, una vez instalada totalmente, atraerá a otras alrededor que le prestarán servicio. Otro anuncio más o menos reciente es el de la ampliación de las instalaciones de Miguélez con la construcción de un nuevo centro logístico al que se trasladarán las líneas de embalaje, almacenamiento y distribución. Para ello se adquirieron dos solares en el polígono con una superficie total de 30.000 metros cuadrados. La inversión total de este proyecto -que se espera, según la empresa, que esté en marcha antes de finales de año- supera los nueve millones de euros y «constituye un salto decisivo en la política de crecimiento del grupo».

También merece una mención en este apartado Decathlon, que este mes inició el reclutamiento de personal para su centro logístico de Villadangos, cuyas obras estarían finalizadas ya a falta de equipamiento. Por su parte, el «quizá» que genera mayores expectativas es el de Amazon. Villadangos quiere que el gigante de la distribución a través de internet ubique su centro logístico en el suelo industrial del municipio y no en Asturias -otro de los destinos que se barajan- y en ello se están centrando los esfuerzos.

Centro de la tercera edad

Teodoro Martínez añade que otro proyecto que hace especial ilusión al municipio es el de su centro de la tercera edad. Acaban de adjudicar la tercera fase, que asegura que «abarcaría más o menos la mitad de la obra» y calcula que el año que viene ésta podría estar finalizada totalmente. «Además de suponer empleo -se estima que unos 20 puestos de trabajo- ofrecerá una salida a la gente mayor para que pueda ser atendida cerca de su casa, de su familia». El número de plazas será de 60.

El alcalde tampoco olvida citar el campo, en el que se está poniendo en marcha una concentración parcelaria y modernización del riego. «Se aprobó el año pasado y ya se está trabajando. Esperamos que en cuatro o cinco años pueda estar todo hecho», dice. Y ya como reto, el municipio se ha fijado el objetivo de asentar población para garantizar su futuro. «En el año 99 éramos 1.004 y ahora mil ciento y pico. Hemos crecido, pero el envejecimiento es importante. Los pueblos sin gente no son nada y tenemos que aprovechar a nuestro favor que el polígono ahora va como un tiro», sostiene. Como una de las medidas para ganar población propone, y ya la han solicitado al catastro, «que el valor de las viviendas se baje al 50 por ciento». Queda camino por recorrer, pero a Villadangos del Páramo le sobra potencial y ganas de hacerlo.