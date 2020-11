Veteranos y noveles sacan del pozo al Real Valladolid Los blanquivioletas, que llegaban a Granada siendo el peor visitante, lograron los tres puntos frente al mejor local

Gonzalo Castro VALLADOLID Actualizado: 22/11/2020 22:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Valladolid no se baja del barco de la victoria. Después del triunfo en casa ante el Athletic hace dos semanas, los de Sergio González vuelven a hacer los deberes. Esta vez en Granada, donde nadie había ganado hasta ahora. El mejor partido de los blanquivioletas hasta la fecha encarriló la segunda victoria de la temporada. Los goles de veteranos -el primero lo marcó Plano a pase de Guardila- y noveles -Marcos André y Jota sentenciaron- dan tres puntos de oro al Pucela frente al Granada (1-3) para salir del tenebroso descenso.

Sergio mostró la versión más ofensiva de su equipo. En el primer tiempo, donde el Pucela dominó de principio a fin, la tuvieron Plano y Guardiola. Cuando a 630 kilómetros de distancia una ciudad entera ya cantaba el gol blanquivioleta, Plano mandó fuera la ocasión más clara del partido. El 10 se quedó solo delante del portero rival para hacer lo más difícil: mandarla fuera con la pierna mala. Al poco, Guardiola tuvo la suya. También dejó atrás a la dejensa rojiblanca para buscar un zurdado, que como el de Plano se marchó fuera por mucho. Ambos jugadores se redimieron justo antes de irse a vestuaros. Sergi centró y Óscar remató. Los veteranos salieron al rescate. Gol del Real Valladolid en el minuto 47 y descanso en Los Cármenes.

Tras pasar por vestuarios y con el resultado a favor del Real Valladolid, el equipo de Sergio no se echó atrás y buscó con ahínco el segundo tanto del partido. La insistencia dio sus frutos y ese tanto llegó. Plano, de nuevo protagonista, filtró un balón por debajo de las piernas del defensa a Marcos André, que tiró de olfato y no falló. Encaró al central, se la puso en la izquierda y golpeo raso, fuerte y cruzado. El portero la tocó, pero no evitó el gol. Corría el minuto 53 y todo eran risas. Hasta el 63, diez minutos más tarde. El Granada, a la salida de un corner, remató hasta tres veces en el área para finalmente recortar distancias en el luminoso. No hay victoria sin sufrimiento y de esto sabe un rato el Pucela.

El Real Valladolid empezó a sufrir sin balón, cada minuto que pasaba retrasaba un centímetro el equipo y de esto se dio cuenta rápido Sergio González, que esta vez no quiso terminar el partido encerrado en la portería de Masip como otras veces. Por esto metió en el campo en el minuto 75 a Toni Villa, Jota y Javi Sánchez. Los dos primeros para defender con el balón en los pies. El otro, el central, para adelantar la posición de Joaquín y ganar por arriba cualquier balón delicado. Los cambios, fundamentales. Debutó el portugués Jota, del 99, y demostró que guarda un futuro crack mundial en sus botas. No le quemaba el balón, pidió la bola en todo la zona ofensiva del campo y encima certificó la victoria con un gol fabricado y culminado por él mismo. Robó la pelota en la presión y no se puso nervioso para batir con calidad a Rui Silva.

Victoria, tres puntos y a vivir fuera del descenso. Solo Real Sociedad, Atlético y Sevilla igualan la racha del Real Valladolid en las dos últimas jornadas. El próximo desafio, en casa ante el Levante este viernes a las 21.00 horas.