La vespertina comparecencia hoy de Herrera desata la polémica El PP culpa a la presidenta de las Cortes de no adelantar el horario de su intervención en la comisión de investigación de las Cajas y Podemos cree que es «una maniobra» de Mañueco

J. M. A.

VALLADOLID Actualizado: 19/07/2018 13:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La última y esperada sesión de la comisión de investigación sobre las Cajas de Ahorros de la Comunidad en las Cortes llega salpicada por la polémica. Lo curioso es que el motivo de la disputa política no es el contenido de las respuestas del presidente de la Junta -aún no se han producido-, sino la hora en la que se va a celebrar su intervención. Juan Vicente Herrera comparecerá no antes de la siete de la tarde para dar su versión de lo que sucedió en los años más convulsos de la Caja de Ahorros, pero parece que nadie sabe muy bien los motivos por los que finalmente lo hará en un horario que hasta ahora nunca se había producido. Lo que sí ha habido es una cascada de justificaciones, explicaciones y reproches entre unos y otros que no han conseguido aclarar del todo el asunto.

Este miércoles fue el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, el que dio la versión de los hechos. Al contrario de lo opinión de Podemos, rechaza la comparecencia «se diluya» por su horario y ha asegurado que él personalmente habló con el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), para adelantar la hora y añadió que estuvo de acuerdo en hacerlo, pero, según dijo, la «presidenta de las Cortes -Silvia Clemente- no tuvo a bien firmar el cambio de hora». La explicación no ha convencido al portavoz de la formación «morada». Pablo Fernández ha sido este jueve especialmente duro sobre una situaicón al calificar de «vergüenza, escándalo y ridículo que el PP y el PSOE hayan pactado en comandita y de la mano» un horario «inédito». Ha reconocido que De la Hoz accedió a adelantar la intervención de Herrera a las seis de la tarde y no se cree que finalmente haya sido una decisión de Clemente lo que ha impedido este cambio de hora. «Me parece miserable, es propio de esas luchas intestinas en las que está envuelto el Partido Popular que para distraer la atención se intenta echar las culpas a la Presidencia del Parlamento», ha incidido Fernández.

El representante de Podemos ha señalado a la Dirección del PP y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a quienes responsabiliza de la decisión en lo que ve como una «maniobra muy propia de cómo conciben ellos la política», pues defiende que Herrera no habría tenido inconveniente en comparecer por la mañana.

Mientras, la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno su propia versión de lo sucedido al admitir que «hubiera sido razonable acudir un poco más pronto, pero el presidente irá a la hora convocada» y ha detallado que «es el presidente de la Comisión el que propone y la presidenta de las Cortes la que autoriza o no».