Valladolid insiste en el «No es no» durante sus fiestas patronales El Ayuntamiento intensifica la campaña para frenar las agresiones sexistas

ABC

VALLADOLID Actualizado: 23/08/2018 18:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Valladolid potenciará la campaña «No es No. Valladolid libre de agresiones sexistas», para las Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo San Lorenzo. En este sentido, se habilitará un teléfono especial; se instalarán dos casetas de asesoramiento psicológico; se incluirá la campaña en más espacios, se ofrecerán más artículos de «merchandising» y se unificará la indumentaria de hombres y mujeres en las casetas, donde trabajarán mujeres víctimas de violencia de género, informa Ical.

La concejala de Educación, Infancia e Igualdad, María Victoria Soto, ofreció este jueves datos de la nueva campaña contra las agresiones sexistas durante las fiestas de Valladolid, tras su reunión con las asociaciones y colectivos. Soto destacó la inclusión en la campaña, no solamente de las casetas en la calle, sino de todos los espacios hoteleros, y los comercios de la zona centro y de los barrios; además de otros colectivos feministas, LGTBI, las peñas, la policía municipal, el departamento de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento, «porque sin ellos la campaña no sería posible».

Como novedad, la campaña ofrece otros artículos de «merchandising», a parte de las pulseras, como abanicos y mochilas «que sirvan para que los vallisoletanos y los que vengan a vernos sepan que Valladolid está luchando para desterrar cualquier tipo de agresión sexista», detalló la concejala.

Además, este año, tras algunas quejas porque «las chicas no entendían que tuvieran que estar con tirantes y los chicos con manga corta», se ha conseguido «uniformidad» en la indumentaria que tanto hombres como mujeres llevarán en las casetas. Será una camiseta negra, con una mano en la manga, el logotipo de la campaña. «Hay que desterrar que una chica con tirantes pueda vender más», puntualizó.

Otra de las acciones que se pondrá en marcha será la colocación de dos casetas de asesoramiento psicológico, una en las Moreras, en una zona «con más luz que el año pasado», separada para preservar la intimidad de cualquier consulta, y otra situada en la calle Santiago, en la entrada del Centro Comercial de las Francesas. Desde al Ayuntamiento mostraron además su agradecimiento al Consejo Local de la Juventud por su compromiso y por dedicar «un día específico a este tema», además de las peñas que tendrán también un punto de información.

La psicóloga atenderá en el momento las consultas y a las personas víctimas de cualquier tipo de agresión, y seguirá los cauces establecidos, con llamadas a las instituciones o poniendo a su disposición personas que le puedan ayudar. Si en algún caso se debe acompañar a la víctima, personal del Ayuntamiento de lla policía lo harán, según informaron desde la Concejalía.

La concejala de Igualdad remarcó que el año pasado tuvieron constancia de tres denuncias, «pero no eran agresiones como tal», pero sí que recibieron llamadas para consular el procedimiento a seguir en caso de agresión. Hizo mención también a informaciones que salieron posteriormente de «agresiones en Cantarranas», pero ni el Ayuntamiento ni las asociaciones que trabajan en estos temas recibieron denuncias. «Aún así, incrementaremos la vigilancia policial», explicó.

El Consistorio vallisoletano habilitará un servicio de la policía con un teléfono especial que ofrecerá asesoría psicológica y jurídica «por si alguna persona necesita que le apoyen psicológicamente», tras la firma de un convenio con el Colegio de Abogados de Valladolid.

Este año, tras la firma de un acuerdo con los hoteleros, se incorporarán cinco o seis mujeres víctimas de violencia de género a las casetas establecidas en las calles. Desde el Ayuntamiento no ofrecerán datos de la ubicación exacta para preservar su intimidad. «Es un gran paso para que estas mujeres tengan un medio de vida que les permita salir de donde estaban», explicó Soto.

Preguntada por las posibles letras sexistas del rapero C. Tangana, que actuará en la Plaza Mayor de la localidad durante las Fiestas de San Lorenzo, explicó que desde el Ayuntamiento «se hace una sugerencia de que esas letras no son adecuadas, pero no se va a prohibir porque entra dentro de la libertad», aunque destacó que se deben «desterrar esas letras y contenidos para estar acordes con los tiempos».