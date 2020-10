Unos alumnos de 4º de la ESO, a Illa: «¿Cómo lidera el Ministerio de Sanidad siendo filósofo?» El ministro les responde en una entrevista que «lo desempeño lo mejor que puedo y sé»

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, vivió el viernes en Valladolid la rueda de prensa más comprometida de 2020, y eso que se ha convertido en todo un experto a la hora de responder las miles de preguntas que los periodistas le han lanzado a lo largo de estos intensos meses de pandemia. Pero hasta ahora, jamás se había enfrentado a las dudas de los más jóvenes. ¿Cómo afronta liderar el Ministerio de Sanidad siendo filósofo? ¿Considera que era la mejor elección? ¿Si hubiese predicho el futuro hubiera aceptado ser ministro? Estas son solo algunas de las comprometidas cuestiones que cuatro alumnos de 15 años de la Escuela Teresina de Valladolid realizaron a Illa.

«Estudié en su momento Filosofía y desde muy pronto me dediqué al ámbito de la gestión pública y de la política», respondió Illa a la primera pregunta. El ministro afirmó que ha aceptado «diferentes responsabilidades» y que la última, al frente de Sanidad, se lo propuso el presidente del Gobierno sin «poder anticipar lo que sucedería». ¿Se arrepiente? Illa aseguró que no: «Es muy difícil responder. Las cosas han ido como han ido. No lo dudé y no me arrepiento. Lo desempeño lo mejor que puedo y sé». Preguntado por cómo convive con la sensación de que todo el mundo le observa, el ministro confesó que no lo piensa.

Illa también fue preguntado por una sensación que se percibe en la calle: «¿Por qué cree que el ciudadano piensa que los políticos no han estado a la altura?». «A veces hay un movimiento muy residual de ‘antipolítica’ que no ayuda mucho», respondió. El ministro cree que, «como en cualquier profesión, hay gente de todo tipo», pero que la mayoría se dedica a la política por «vocación y para intentarlo hacer de la mejor manera posible». «Escuchamos a los que tengan una idea mejor para hacer las cosas», añadió.

Los alumnos, preocupados por la posible influencia de la educación presencial en el aumento de contagios, también preguntaron sobre este asunto a Illa, quien detalló que solo el 1,3 por ciento de las aulas se han tenido que suspender. «No hay contagios en los entornos educativos». El ministro, aunque explicó que en los centros es difícil que se contagien los alumnos, sí se mostró crítico con lo que se realiza fuera de ellos, sobre todo en el ámbito universitario: «No se deben hacer fiestas. Puedes verte con los amigos, pero en grupos reducidos y cuidando las medidas».

Sobre el uso de la mascarilla, Illa avisó que «la tendremos que utilizar durante mucho tiempo, sobre todo hasta que se hayan vacunado un gran número de personas». Y este tema, el de la vacuna, es otra de las preocupaciones que llevan a la palestras los alumnos. «¿Cuándo llegará la vacuna?», preguntaron al ministro. «Cuando nos vacunemos lo haremos con seguridad y con eficacia. El sentido común dice que hay que vacunar primero a las personas más vulnerables y después a aquellos que estén cerca de estos», zanjó.

Valientes «pequeños periodistas»

Juan, Martín, David y Jaime participan en un concurso, «Pequeños periodistas», y su tutor, José Ignacio Gago, ha luchado durante semanas para que sus alumnos se viesen cara a cara con una de las figuras más relevantes del momento. «Conseguimos que el encuentro fuera presencial. Yo les echo un vistazo a las preguntas para saber si están bien redactadas. Se lo han trabajado mucho. Este jueves, por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de entrevistar a la Ministra de Educación a través de Zoom», explica Gago.

