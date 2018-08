Tudanca se reunirá con los barones del PSOE para adquirir un «perfil presidencial» El líder del PSCL se cita el viernes con Vara y espera ganar más peso «nacional» antes de fin de año con Susana Díaz, García-Page y Ximo Puig

M.ANTOLÍN

VALLADOLID Actualizado: 28/08/2018 09:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún quedan nueve meses para las elecciones autonómicas, pero el PSOE de Castilla y León (PSCL) tiene ya la vista puesta en la cita con las urnas, en la que volverá a ser candidato por el Partido Socialista para presidir la Junta su líder regional, Luis Tudanca. Y es que en la formación de la rosa tienen una especial confianza en 2019 para hacerse 30 años después con el gobierno de la Junta a través, posiblemente, de acuerdos con otras fuerzas políticas una vez que las mayorías absolutas tradicionales del PP, que además estrenará candidato tras el adiós de Juan Vicente Herrera, parecen ya algo del pasado.

De cara a esos comicios el secretario de los socialistas castellano y leoneses pretende tomar ejemplo y aprender de los presidentes autonómicos de su misma formación para adquirir un «perfil presidencial». Esta misma semana iniciará una gira de reuniones «bilaterales» con una primera parada en Extremadura. Están ya cerradas citas con Castilla-La Mancha, donde verá a Emiliano García Page, y Valencia, presidida por Ximo Puig. Faltan por concretar las de Asturias (Javier Fernández), Aragón (Javier Lambán) y Andalucía (Susana Díaz), pero la intención es que puedan celebrarse antes de que finalice el año.

Cantabria y País Vasco

En ese calendario están además Cantabria, donde se reunirá previsiblemente con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, también del PSOE, y el País Vasco, con encuentros con los consejeros socialistas que forman parte de ese gobierno autonómico. La idea es «buscar aliados», poder tomar nota de las «buenas prácticas» de esos territorios y potenciar el «perfil nacional» del líder castellano y leonés, según explicó ayer en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSCL, Ana Sánchez.

El próximo viernes arrancará la ronda en Mérida. Luis Tudanca se reunirá con Guillermo Fernández Vara para tratar aspectos como su gestión de la sanidad, el retorno del talento o laPAC. A ese encuentro asistirán también la número dos del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, y la viceportavoz en las Cortes, Mercedes Martín. Llegarán el jueves y, en principio, aprovecharán también para verse con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que asistirá a la apertura del curso político en esa Comunidad.

Según detalló Ana Sánchez, los socialistas pretenden así tomar la delantera y sacar partido de la situación de un PP «que vive el final de un ciclo decadente, está asolado por los casos de corrupción y tiene un proyecto agotado». Pero, además, buscan impulsar «el peso específico» de Castilla y León a nivel estatal, algo que, a su juicio, la actual Junta no hace con un presidente «ausente». «Está preparado para gobernar, estamos elaborando un programa de gobierno y no ha dejado de trabajar por esta tierra», aseguró sobre su compañero de filas Luis Tudanca. Todo ello, frente a unos populares que permanecen «escondidos» y que no dan explicaciones de casos como la operación Enredadera desarrollada este verano.

Especialmente dura con este aspecto se mostró la dirigente socialista, que llegó a advertir al PP de que «se atenga a las consecuencias» si no aclara su posible vinculación con esa trama porque los ciudadanos «están muy atentos». Sobre este mismo asunto, el PSOE no piensa tomar medidas para que no sea el alcalde de Villaquilambre, Manuel García (PP), detenido en julio en el marco de la operación anticorrupción y después puesto en libertad, quien presida la comisión de Fomento en la que dará explicaciones el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones sobre ese mismo caso. «Quien tiene que decidir sobre sus implicados en ese caso es el PP y su presidente», consideró.