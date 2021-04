Tudanca pide una cuota de mujeres en los Premios Castilla y León Mañueco reconoce su «sopresa» por la ausencia de féminas en los galardonados

Con la imagen de la entrega hace una semana de los Premios Castilla y León sin mujeres en vísperas del Día de la Comunidad en el recuerdo, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Luis Tudanca, reclamó ayer que se modifique la norma para «garantizar la igualdad» y «reconocimiento» a las féminas. De modo, dijo, que los galardones «representen a toda la sociedad de esta tierra». Y es que, en opinión del también secretario autónomico del PSOE, los premios entregados «no representan a la mitad» de la Comunidad «porque olvidan a las mujeres». De ahí su reclamación de que la regulación de la máxima distinción que entrega Castilla y León contemple la exigencia de que en la nómina de premiados haya féminas.

Así lo planteó en su cara a cara durante el pleno de las Cortes con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien reconoció su «sorpresa» por que no hubiera mujeres entre los reconocidos. Defendió que l «tienen y han tenido méritos suficiente» para ser distinguidas, aunque defendió que los galardones los otorga un «jurado autónomo, transparente y que actúa con total independencia», con una nómina «de reconocido prestigio» en la que se incluyen nombres vinculados al PSOE.

«Creo en la igualdad», replicó Mañueco, quien invitó a los socialistas a sumarse a trabajar en esta dirección en la que defendió lo está haciendo la Junta y después de que Tudanca le acusase de «invisibilizar» a las mujeres y afirmase que los premios entregados «son un ejemplo de la sociedad machista» que «ignora» a las féminas, pues desde 2017 no se ha reconocido a ninguna. «El problema es que ustedes no ven el problema», recriminó el dirigente socialista, quien no acudió al acto de entrega. Una ausencia que reprochó Mañueco por el «feo» tanto a los premiados como a las personas de la Comunidad.

«Me preocupó cuando faltó a la cita» con uno de los «grandes» actos de Castilla y León, ironizó el presidente a la vez que volvió a aprovechar para recordar a Tudanca que está «en su sitio», la bancada de la oposición, tras el fracaso de la moción de censura. Una alusión que si bien hace dos semanas sirvió para calentar la sesión hasta explotar, ayer fue más calmada. No exenta de críticas, reproches y una visión muy diferente entre los partidos que sustentan al Gobierno, PP y Cs, y la oposición, pero, justo cuando la política nacional sigue elevando su nivel de enfrentamiento, sin alcanzar los decibelios de la anterior.«Tienen mucha razón, pero una vez más llegan a la igualdad tarde, muy tarde», respondió el vicepresidente, Francisco Igea, a la reclamación de la socialista Virginia Barcones urgiendo a «hacer algo» para abordar la despoblación desde un prisma femenino.