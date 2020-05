Tudanca no olvida: «La gente nunca perdonará» el pacto PP-Cs En una carta dirigida a los medios y a los militantes recuerda un año después «el triunfo histórico» del PSCL en las elecciones autonómicas

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, no ha querido pasar la oportunidad de recordar el aniversario de la celebración de las elecciones autonómicas de Castilla y León que se cumple hoyo para afirmar que «no hemos olvidado lo que hicieron» en referencia al pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, y concluir que «la gente nunca les perdonará» especialmente «porque han conseguido que ni uno sólo de los graves problemas que teníamos esté resuelto y han conseguido que tengamos algunos más».

Para el líder socialista, «lo que hicieron aquellos que han pervertido todo aquello que hay de bueno en la política sólo ha retrasado lo inevitable: un cambio». Por este motivo, 365 días después de las votaciones, quiso reafirmar su compromiso «con vosotros y vosotras, como uno más, para lograr que Castilla y León tenga el gobierno que necesita y merece» advirtiendo de que «esto no ha hecho nada más que empezar».

En una carta dirigida a los medios de comunicación y que también llegará a los militantes de la formación, el burgalés recuerda que precisamente «hoy» hace «justo un año» los socialistas «conseguimos el apoyo mayoritario de los castellanos y los leoneses con un triunfo histórico, tres décadas después». Para el también portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, «aquel fue el triunfo de la esperanza, de los anhelos de cambio de una mayoría que era consciente de que nuestra tierra necesitaba más». En su relato de los hechos, Tudanca asegura que «fue la victoria de todos aquellos que queríais que vuestros hijos e hijas tuvieran futuro aquí, donde nacieron, y no tuvieran que irse para no volver». También «la victoria» de quienes «queríais que recuperáramos la decencia después de que algunos mancharan nuestras instituciones. De todos los que habíais salido a las calles a defender nuestra sanidad pública. De quienes clamabais por más igualdad entre mujeres y hombres y por reducir los desequilibrios territoriales. Aquellos que erais conscientes de que necesitábamos más industria y empleo y mejores servicios públicos, sobre todo en el medio rural, para frenar la despoblación. Fue vuestra victoria».

En la misiva, el secretario regional de los socialistas se refiere a sí mismo asegurando que «yo no hice nada más que poner la voz a un clamor imparable, pero he sentido vuestro aliento cada minuto y nunca me he sentido más orgulloso que en aquellos días porque hicisteis posible lo imposible. A todos y todas, gracias». Sin embargo, rememora que aunque «por fin, la España vaciada alzaba su voz sin miedo y reclamaba su lugar en España para que nadie decidiera por ella», sí «lo hicieron» porque «otros -la coalición PP-CS se deduce- decidieron por nosotros y aún no hemos podido comenzar a construir la tierra con la que soñamos.

«En pie y luchando»

En su repaso de este último año, Tudanca se refiere también a fechas recientes afirmando que «por si no tuviéramos bastante, además, estamos siendo golpeados de forma implacable por una pandemia global que nadie esperaba y ante la que estamos sufriendo como nunca antes». Para el líder socialista, el coronavirus «lo cambiará todo» y requiere «unidad, respeto, diálogo, fortalecer los servicios públicos y proteger a los más vulnerables». En esta línea, cuando la gente sufre «debemos estar a su lado, sin estrategias ni cálculos, porque no hay nada más importante que estar al lado de la gente a la que te debes y ayudar a paliar las consecuencias de la grave crisis que atravesamos».

Su carta concluye asegurando que «a pesar de todas las dificultades, no nos rendimos ni nos rendiremos. Aquí seguimos, en pie, luchando por la gente de nuestra tierra. Nunca antepondremos el poder a nuestros principios, nunca dejaremos que otros hablen por nosotros y decidan nuestro presente y nuestro futuro. Sigo creyendo en el valor de la palabra dada, en la política como diálogo, en que Castilla y León tiene por delante un gran futuro».