Tras las huellas de los Comuneros Una ruta pretende revitalizar los enclaves que cruzaron las tropas los días previos a la batalla de Villalar y convertirlos en atractivos turísticos

Poder recorrer los enclaves que cruzaron las tropas comuneras los días previos a la batalla de Villalar y, de paso, convertir esta zona en atractiva a los ojos del turista y, si es posible, ser también su revulsivo económico. Es el doble objetivo que persigue la ruta «Los pasos de los comuneros», que transcurrirá, una vez concluido su acondicionamiento, entre las localidades vallisoletanas de La Mudarra y Torrelobatón, y cuyo impulso corre a cuenta de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, la Fundación Villalar y la empresa Patrimonio Inteligente.

Explica Guillermo Garabito, presidente de la Fundación que lleva el nombre de su abuelo, que la idea que está a punto de ver la luz lleva casi dos años fraguándose con la vista puesta en 2021, fecha en la que se celebrará el quinto centenario de la Batalla de Villalar, que desde Castilla y León se buscará que sea declarado por el Gobierno de la nación acontecimiento excepcional de interés público. De esta manera, además de un recurso turístico, el itinerario, añade este impulsor de la iniciativa, serviría «para intentar mejorar las infraestructuras patrimoniales de la zona: palomares, chozos de pastor e iglesias -la de Peñaflor de Hornija, por ejemplo, del siglo XVI, tiene el tejado completamente hundido-».

Señalización de la ruta

De los casi 40 kilómetros que tiene la ruta completa, pronto estarán listos para que puedan ser recorridos los primeros 11,5, que unen La Mudarra con la citada Peñaflor de Hornija, objeto actualmente de tareas de desbroce por parte de la Diputación de Valladolid. Inicio y destino ya se encuentran marcados con la correspondiente señalización, un hito grabado con una amapola y su tallo que señalan el inicio y el fin del camino, haciendo precisamente referencia a la publicación «Amapolas comuneras» de Godofredo Garabito. Explica también su nieto que además de contabilizar kilómetros «para que nadie tenga pérdida», la idea es que las señales indiquen la flora y fauna que se puede ver en la zona, así como información histórica sobre los acontecimientos ocurridos en relación a los comuneros.

Pocos, por no decir ningún vestigio, quedan en la zona sobre aquella batalla y sus prolegómenos, aunque arqueólogos consultados por la fundación creen que sí se podría saber bien dónde puede haber restos y ser viables excavaciones. No obstante, «por el momento no está dentro del plan».

Pionera

Lo que sí está planificado es disponer del resto de los tramos del itinerario, pensado para caminantes, ciclistas y jinetes, de aquí a 2021. Así, en 2020 la intención de los impulsores es abrir al público la segunda etapa de la ruta, entre Peñaflor de Hornija y Torrelobatón (10,2 kilómetros), para inaugurar ya en 2021, en pleno quinto centenario, la última etapa, que unirá Torrelobatón con Villalar de los Comuneros a lo largo de 17 kilómetros. Resalta Guillermo Garabito que se trata de una iniciativa «pionera» de una serie de rutas que podrían ponerse en marcha en otras comunidades vinculadas a esta celebración como Madrid y Castilla-La Mancha. «Nos quejamos de la España vaciada, pues vamos a dar herramientas para que la gente conozca los pueblos», sentencia Garabito.