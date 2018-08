La trama del caso Enredadera llegó a León «para quedarse» El sumario asegura que es una de las «plazas fuertes» en las que se movían Ulibarri y «El Patatero»

ISABEL JIMENO

Como «uno de los territorios o plazas fuertes de la trama» del caso Enredadera, el que ha puesto el cerco al amaño de adjudicaciones de semáforos y radares por toda España. Así define el sumario a León, haciendo alusión tanto al Ayuntamiento como a la Diputación Provincial, tras las numerosas escuchas llevadas a cabo durante más de un año por los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal). Y ahí adquieren de nuevo significativa «importancia» las conversaciones telefónicas de los empresarios y socios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García «El Patatero», encarcelados desde principios de julio por este asunto. Son considerados «líderes» de la trama, con Castilla y León y Asturias, además de algunas localidades de Madrid, como feudos en los que se movían y en los que ayudaron a introducirse a Gespol, la empresa centro de la trama presuntamente corrupta vinculada la gestión del tráfico.

A la luz de esas conversaciones intervenidas, el fiscal resalta que Ulibarri y García -entre los que existe una jerarquía que sitúa al primero como «el jefe» o «jefazo», pues «nada se hace o se mueve sin consultarle antes», y al segundo como «brazo ejecutor de sus influencias y conquistas- las llevan a cabo para «obtener contactos e influencias» en las administraciones públicas. ¿Su relación con el inicio de la trama? Roberto Legazpi, trabajador de Gespol, para quien ellos figuran entre sus «intermediarios a modo de conseguidores».

La intención de hacerse con el sistema de gestión de multas en León es el inicio. Pero no acaba ahí. El sumario es contundente y sentencia que en León «la trama corrupta pretende quedarse y penetrar poco a poco en los amaños de concursos que vayan saliendo». Para ello utilizan información «privilegiada», influyen en la redacción e incluso «alteran» los pliegos. Es el mismo proceder que Ulibarri y su socio usaban con otras entidades locales, tal y como refleja la pieza separada de León que se remitió a un juzgado de esta provincia desde Barcelona tras los «hallazgos casuales» durante las escuchas, en las que se ponía de manifiesto el «irregular» proceder de los investigados, de la mano y con la colaboración de políticos de distinto signo e incluso funcionarios y técnicos.

En el caso de León, el fiscal señala la «utilización» que ambos hacen de Fernando Salguero, concejal del PP en el equipo de Gobierno. Y también, prosigue, «es de destacar la actuación de Sadat -Sadat Maraña, asesor de Cs en la Diputación y también investigado en esta causa-», de quien resalta el uso que hace de sus «contactos e influencias con los concejales y demás cargos dentro del partido político de Ciudadanos». Se resalta, además, el papel del ya exedil José María López Benito «Yiyo», quien ha dimitido tras estar citado a declarar como investigado.

Puntos en común

La capital no es el único punto de la provincia de León en el que se movían. En San Andrés del Rabanedo, el fiscal subraya que «se avanza en la consecución del contrato a favor de la trama corrupta». Para lograrlo, según señala, destaca la «presión» que Ulibarri «ejerce» sobre la alcaldesa, la socialista María Eugenia Gancedo, también investigada, así como «la significable participación» del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Flores, y de un trabajador. No en vano, en el sumario se apunta la «plena participación en la trama corrupta» de la regidora y el concejal de Hacienda. Y de nuevo aquí Sadat Maraña de por medio, reclamando, además, 20.000 euros «por las gestiones realizadas para conseguir ese contrato». Y «parejo», el también municipio leonés de Villaquilambre, con el mismo técnico señalado y donde Maraña «influye» en el alcalde, Manuel García Martínez (PP).