Un total de 110 menores de 14 años han sido confirmados con coronavirus en Castilla y León

Un total de 110 menores de 14 años se encuentran afectados por coronavirus en Castilla y León. No representan al colectivo más afectado, ni mucho menos. Los casos no alcanzan ni al 0,5 por ciento de los contagios confirmados, pero el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha querido este domingo llamar la atención sobre la importancia de que niños y adolescentes cumplan con las medidas de higiene y distanciamiento social en estos primeros pasos de la desescalada no sólo por los estragos que también en ellos puede causar la enfermedad sino también por su entorno.

A esos casos confirmados por PCR se sumarían otros 4.564 supuestos registrados en Atención Primaria de niños y jóvenes de hasta 19 años, que suponen un 7,44 por ciento del total. Aunque «no hay evidencia científica» sobre ello, los menores, que parecen resultar menos afectados por el coronavirus, podrían aún así ser vectores de contagio y por ello Mañueco ha mostrado la preocupación de las administraciones por que este colectivo «asuma en primera persona una responsabilidad individual».

En la últimas 24 horas Castilla y León ha sumado 349 casos confirmados en coronavirus, que hacen ascender a 23.786 los contagios testados. La cifra lleva a la Comunidad a seguir a la cabeza en la incidencia acumulada en el conjunto del país en las últimas dos semanas, con 70 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional y por encima de comunidades como Madrid o Cataluña, lo cual desde la Junta justifican en un mayor volumen de test.

Los hospitales siguen reduciendo su carga asistencial, con 603 pacientes en planta y UCIs, habiéndose reducido especialmente la ocupación en Cuidados Intensivos en las últimas 24 horas en 16 personas. En la última jornada, 24 enfermos recibieron el alta. Ya son 7.453 los que han precisado su ingreso y se han curado.

La cifra de fallecidos continúa también en descenso, aunque con cifras aún dramáticas. En 24 horas el coronavirus apagó ocho vidas en los hospitales -el número más bajo desde el 18 de marzo-, donde las víctimas mortales ascienden ya a 1.905. A ellas se sumarían otras 1.676 en residencias -cuatro más que ayer- entre las que se encuentran casos confirmados y con síntomas. Y habría que añadir, además, los que han perecido en sus hogares.