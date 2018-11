Todo un lío

Actualizado: 21/11/2018 08:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Cecale, Santiago Aparicio, alertaba ayer en estas páginas, en la tertulia COPE-ABC, de la inestabilidad que traduce un Gobierno que que cada día dice algo diferente. Señaló que las empresas buscan la estabilidad y que las buenas perspectivas se pueden truncar por estos vaivenes.

Tampoco da mucha estabilidad la incertidumbre electoral que tenemos aquí, porque ante unas elecciones autonómicas más abiertas que nunca, se une ahora el run run de si coincidiran en mayo con las generales, o no. Una coincidencia que, de producirse, sería histórica y afectaría de forma notable al escenario de municipales y autonómicas al que vamos. Claro, que primero hay que pasar el rubicón del 2 de diciembre, el termómetro de las andaluzas, porque aunque Andalucía tiene un factor propio evidente, ya nos dibuja la política de bloques, con una izquierda proclive a entenderse y un centro derecha que se disputa el territorio con una virulencia que no les beneficiará en nada. Si los candidatos de PP y Cs se tiran los trastos en el sur, aquí no le van a la zaga y sólo hay que ver el «grosor» de las crínticas al candidato popular, incomprensible e insólitamente sin nominar por Madrid.

Castilla y León se dispone a avanzar hacia unas elecciones donde solo el PSOE tiene nominado candidato y estrategia clara; donde todos van a ir contra el PP porque están convencidos que ésta es su gran oportunidad; donde la Junta va de por libre y a su bola; donde Cs todo lo fía al efecto Rivera, Podemos está muy dividido y donde el candidato del PP no puede dejar sus actuales responsabilidades y dedicarse al cien por cien a preparar las elecciones porque en Madrid pasan del tema y estan ocupados en meterse en líos que no benefician en nada los intereses electorales del partido. Esta claro que estamos ante el escenario más incierto jamás vivido. Veremos que sale de todo esto.