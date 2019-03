El «Terre» sostiene que acuchilló al novio de su mujer porque creyó que le iban a «robar» a su hijo Declara en el juicio que cogió por instinto algo de la cocina para callar a la víctima

Una alteración mental producto de las drogas y, sobre todo, del estrés ante la inminente destrucción de su matrimonio son las principales razones alegadas por Miguel Ángel López Galván, más conocido por el «Terre», para justificar el motivo por el cual la noche del 27 de diciembre de 2017 reaccionó violentamente contra el nuevo novio de su esposa, José Manuel Gutiérrez, al que acuchilló mortalmente, al pensar que ambos le iban a «robar» a su hijo.

La Audiencia Provincial de Valladolid acogió ayer la primera sesión del juicio con tribunal de jurado por el caso en el que el «Terre» se expone a una condena de 15 y 20 años de cárcel, como reclaman el fiscal y la acusación particular, respectivamente; o a los dos años y medio que pide su defensa, informa Ep. En su declaración, se mostró como un hombre profundamente enamorado de su mujer -están en proceso de divorcio- y contextualizó los hechos, ocurridos en la cocina de sus padres en Medina del Campo, en ese clima de tensión en el matrimonio, padres de un niño autista y vecinos de Pozaldez,.

El acusado insistió en que la discusión duró unos dos o tres minutos en presencia de sus progenitores cuando Pilar y su nuevo novio sacaron el tema de la custodia de su hijo, sin dar opción alguna a una custodia compartida. «Me dijo que ella se quedaba con el niño y yo con todo lo demás, el chalé, el perro...y las deudas pensé yo», recordó Miguel Ángel, quien añadió que mientras trataba de hablar con su esposa el acompañante de ésta no paraba de decir que se iban a llevar al pequeño.

La luz

Apuntó que la luz de la cocina se apagó una vez al inicio de la discusión -la acusación particular sostiene que fue de forma premeditaba para asegurar el acuchillamiento- y en un momento dado alega que cogió algo, sin saber que era un cuchillo y pensando incluso que era una cuchara, y se abalanzó contra José Manuel «con el único propósito de que se callara» y porque, insiste, pensó que le iban a «robar» a su niño. Ambos cayeron al suelo y al recobrar la víctima la vertical ésta, acompañada de Pilar, huyeron del piso y se refugiaron en un bar próximo, hasta el que les siguió el «Terre» con el fin de interesarse por el estado del herido. «Vi sangre en mi mano, les seguí a la calle y al preguntar al dueño del bar éste me dijo que el chico estaba con las tripas fuera», indicó gráficamente el procesado, que entonces aguardó allí hasta la llegada de la policía. «¡Dije que había sido yo pero que no sabía lo que había hecho!», concluyó.