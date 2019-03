«El Terre», culpable de asesinato por matar de una cuchillada al novio de su mujer El veredicto del jurado coincide con la petición de la acusación particular y entiende que la víctima, de 27 años, no pudo defenderse

Un jurado popular ha considerado culpable de asesinato a un hombre de 45 años, Miguel Ángel L.G., por matar de una puñalada al amante de su mujer cuando la víctima no pudo defenderse, la noche del 27 de diciembre de 2017 en la vivienda de los padres del acusado, en Medina del Campo (Valladolid).

La portavoz de un jurado, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, ha leído este viernes el veredicto en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se ha desarrollado la vista oral desde el pasado lunes, hasta que ayer jueves por la tarde se retiraron a deliberar.

El veredicto coincide así con lo expuesto por el letrado de la acusación particular, quien alegó que el crimen se trató de un asesinato, y no de un homicidio, por que el apuñalado no pudo defenderse -alevosía-, fue agredido por sorpresa, de manera súbita y con la luz apagada, extremo este último que para el jurado era indiferente para tomar su decisión.

El fiscal había reclamado un veredicto de culpabilidad por homicidio por el que había pedido quince años de cárcel y, tras conocer la opción del jurado, ha reclamado dieciséis años de prisión por asesinato.

La acusación particular ha mantenido su demanda inicial de pena, veinte años de prisión por asesinato.

La defensa había pedido que el jurado tuviera en cuenta como circunstancias atenuantes que el Terre actuó en un estado de obcecación, de trastorno mental transitorio e influido por el consumo de marihuana y cocaína que el procesado dijo que estaba dejando cuando ocurrió el suceso, lo que el jurado ha rechazado.

Una vez hecho público el veredicto, el defensor ha considerado probado que el procesado estuvo sometido a estrés por las circunstancias que vivió y ha sostenido la petición de dos años y medio de prisión que reclamó en principio.

Durante el juicio, el procesado por apuñalar en el abdomen a la víctima, explicó que la noche del suceso se acababa de enterar de que José Manuel G.G. mantenía una relación con su esposa, quería llevarse a su hijo, quien padece autismo, y no le dejaba hablar con su mujer, unos momentos en los que estalló.

«Cogí algo de la cocina, no sé lo que pudo pasar en ese momento pero estallé», manifestó Miguel Ángel L.G., quien además señaló que su mujer le había entregado unos días antes dos cartas, una de ellas para decirle que le quería mucho pero no como hay que querer a un marido y otra después en la que le decía que, si cambiaba y sabía hacer las cosas, podían continuar la relación.

Narró cómo el día del suceso fue a buscar al trabajo a su mujer para invitarla a cenar, aunque no la encontró allí y posteriormente su madre le telefoneó para decirle que su esposa había ido a su casa a buscar a su hijo para llevárselo, ante lo que él respondió que esperara a que llegara él, informa Efe. Allí, cuando llegó a casa de sus padres, estaban en la calle su mujer con José Manuel G.G., del que su mujer dijo que estaba enamorada y que mantenía una relación con él desde hacía un mes.

Subieron a casa de los padres y José Manuel G.G. no paraba de hablar y decir que se iban a llevar a su hijo, según la versión del procesado, quien relató cómo en esos momentos le repitió que se callara, se abalanzó sobre él tras coger una objeto que se encontraba tras él, sin saber qué era, si un cuchillo, una cuchara y otro instrumento.

Otro relato de los hechos ofreció en la vista oral la esposa del procesado -ahora están pendientes de la resolución judicial del divorcio-, cuando dijo que supuso que su marido había apuñalado a su pareja por que le acababa de decir que quería el divorcio y él era celoso. «Yo le estaba pidiendo el divorcio»; él era celoso; José Manuel G.G. dijo que le estaban apuñalando y Miguel Ángel L.G. estaba frente a él, en unos momentos en los que alguien había apagado la luz de la cocina, manifestó la mujer del procesado, quien aseguró que la víctima no dijo nada durante la conversación y desveló que el día del suceso estaba embarazada -de la víctima- aunque ella entones no lo sabía.