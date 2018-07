«Tengo muchas ganas de volver, pero no para ser médico de área; sería empezar de cero» José Miguel Iglesias, médico de Salamanca que ejerce en Canarias

Montse Serrador

José Miguel Iglesias se formó en Salamanca, donde ejerció sus primeros años como médico de familia. La precariedad laboral a la que se enfrentaba -«trabajaba seis o siete días al mes»-, hizo que hace algunos años decidiese abandonar la tierra que le vio nacer y trasladarse a Las Palmas de Gran Canarias. Allí, recuerda, casi no tuvo tiempo de buscar una vivienda porque enseguida pudo ejercer en la sanidad pública y con consulta propia, no de suplente. La oportunidad de volver a la tierra con su familia -su esposa también es salmantina- llegó con la oferta pública de empleo de 2016 de la Consejería de Sanidad con la que consiguió plaza a la que, sin embargo, ha renunciado. «Tengo muchas ganas de volver, pero aquí tengo un buen puesto, con consulta propia, he publicado mis trabajos, cuento un reconocimiento profesional... y no puedo regresar para tener un puesto de médico de área», explica el doctor Iglesias, quien insiste en que no es de recibo que un profesional obtenga una plaza y, como médico de área, tenga que cubrir las suplencias o fines de semana de los interinos. Reconoce que no es un problema económico, ya que no hay demasiada diferencia entre las dos autonomías, pero sí de proyección profesional dado que volver a Castilla y León en esas condiciones «sería como empezar de cero».