El supuesto primer reinfectado de España, a estudio La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, cree que el segundo positivo del camarero de Covarrubias (Burgos) puede ser por una PCR mantenida Fernando Simón pide esperar a contar con la investigación para confirmar si es o no así

Un camarero de la localidad burgalesa de Covarrubias (Burgos) se encuentra actualmente aislado en su domicilio tras haber dado positivo en un test PCR supuestamente por segunda vez. Podría ser el primer reinfectado de Covid-19 de España. La noticia saltó este miércoles en la Cadena Cope, donde fue entrevistado el protagonista, Óscar, un hombre de 45 años: «Cuando me dieron el resultado negativo en el primer test PCR me dijeron que no veían claro si tenía anticuerpos pero bueno tampoco te esperas volverlo a cogerlo». En un primer momento se lo tomó «un poco como broma» pero no era así. «Te quedas en shock. Dices no puede ser otra vez», añadió.

Al respecto, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, considera que el segundo positivo detectado puede ser debido a una PCR mantenida, ya que es asintomático, más que al concepto de reinfección del virus. En la rueda de prensa de este miércoles recordó que existen dudas entre los científicos en relación al concepto de reinfección. Así se refirió a que puedan quedar restos del genoma en un paciente que haya estado enfermo de coronavirus o que tenga de nuevo síntomas compatibles con el virus.

«Tiempo al tiempo»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, afirmó este miércoles que se estudiará con detalle este caso de posible reinfección de coronavirus. En su comparecencia diaria para informar de la evolución de la pandemia, cuestionado por este suceso, manifestó que no es la primera sospecha en España de reinfección ya que existe otro, pero pidió «tiempo al tiempo» para contar con la información.

Simón explicó que se deberá secuenciar el genoma del virus de la prueba previa y la actual para ver si ha sido un falso positivo. No obstante, precisó que de la información preliminar que han recibido no se puede decir que no sea una reinfección, pero tampoco que lo sea.

Simón rechazó que un reinfectado trasmita el virus, si bien añadió que de ese caso concreto «hay también alguna información que podría hacer sospechar», por lo que pidió tiempo de uno o dos días, tras un estudio en detalle, para poder confirmar si se trata o no de una reinfección.

Por último, manifestó que si de la investigación se detecta que deben modificar protocolos se hará al considerar que sería importante que España diera a conocer una información al mundo.«Es mejor aportar que ocultar», apostilló.