Suárez da un paso a un lado en el Real Valladolid Continuará vinculado al club presidido por Ronaldo como Presidente Honorífico

El hasta ahora consejero delegado y presidente ejecutivo del Real Valladolid, Carlos Suárez Sureda, dejará estos cargos y pasará a ser presidente de Honor, aunque continuará en el máximo órgano directivo del club de fútbol como consejero y vocal.

El Consejo de Administración del Real Valladolid Club de Fútbol ha acordado en la mañana de este viernes nombrar a Carlos Suárez como presidente de Honor de la entidad, a la vez que mantiene su condición de consejero. Mientras, Matthieu Fenaert ha sido nombrado nuevo consejero delegado en sustitución de Suárez, que ha sido presidente del club desde el año 2001. El directivo francés también pasa a integrar el Consejo de Administración, informa Ep.

Carlos Suárez Sureda llegó al club blanquivioleta como presidente en el año 2001 y en 2011 se convertía en accionista mayoritario y principal propietario de la entidad, al adquirir el 59 por ciento de las acciones.

Hace algo menos de un año llegó a un acuerdo con el exfutbolista del FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y la selección brasileña, Ronaldo Nazario, que compró el 51 por ciento de las acciones del club vallisoletano y pasaba a ser presidente del Consejo de Administración, mientras Suárez se mantenía como presidente ejecutivo y también como consejero delegado.

Este viernes, en una reunión del Consejo de Administración, se ha acordado el cese de Suárez en dichos cargos y su nombramiento como presidente de Honor del Real Valladolid. Asimismo, se ha aceptado la dimisión de Eduardo Suárez Sureda como consejero, con lo que la composición final del Consejo de Administración queda con Ronaldo Nazario como presidente, Mathieu Fenaert como vocal y consejero delegado; Carlos Suárez como vocal; y Javier Ferrero como secretario no consejero.