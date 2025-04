Soria ¡YA!, el más votado en su provincia, será la única voz de la España Vaciada en las Cortes de Castilla y León

La convocatoria de elecciones les pilló por sorpresa y les obligó a pisar el acelerador para poder presentarse. Si ya estaba entre sus planes dar el salto a la política, el precipitado adelanto de los comicios les dio el 'empujón' que necesitaban. Y, precisamente, los cinco partidos vinculados a la plataforma de la España Vaciada, en Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid junto a Soria ¡Ya!, que han concurrido el 13-F han sido uno de los protagonistas indiscutibles en una campaña en la que más que nunca se ha pisado y se ha hablado sobre el medio rural. Sin embargo, en los resultados solo la agrupación de electores soriana ha destacado y de qué forma. Es la formación más votada en su provincia con más del 42 por ciento de los votos y con más apoyos que PP y PSOE juntos .

Estaba en todas las quinielas que alguno de estos partidos entraría en las Cortes, aunque faltaba conocer en qué medida su empuje en el ámbito social – el movimiento se hizo muy popular por su lucha contra la despoblación y una gran manifestación en Madrid en 2019– se traduciría en escaños y en qué provincias. Al estilo de Teruel Existe, que en su primera cita con las urnas obtuvo un diputado y dos senadores, la aspiración de todas estas formaciones localistas era entrar en las Cortes, pero como alumna aventajada partía Soria ¡YA!

Los más de veinte años a sus espaldas en defensa del futuro de su provincia –la más despoblada de España– les ha granjeado ya la fama y en muchos casos la simpatía de una ciudadanía que reclama desde hace tiempo servicios e infraestructuras, como la A-11 que lleva años de retraso. «Me piden los sobres con las papeletas de los votos de cinco en cinco» , aseguraba en campaña su cabeza de lista, Ángel Ceña, sobre el apoyo que ya estaban pulsando los días anteriores a la votación.

Por ello, no es de extrañar que hayan obtenido un resultado histórico en su primer año de andadura política siendo ahora la fuerza más representativa de su demarcación con tres procuradores de los cinco que se disputaban en la provincia.

«Sí, sí, sí. Soria ya está aquí» , coreaban ayer mientras salía a valorar los resultados su cabeza de lista. «Empieza un reto muy importante y esperamos estar a la altura», aseguró como declaración de intenciones. Será una tarea «más dura», pero, tras «21 años de precampaña», llevarán «la voz de Soria a las instituciones», afirmó Ceña, quien consideró también que lo demostrado en las urnas es «un toque de atención a los dos partidos tradicionales ». «Los ciudadanos están hartos de mentiras y de promesas incumplidas y ha llegado el momento de otra política y de cumplir con los ciudadanos», detallaba.

Pese a que su intención era poder ser llave o clave en la formación de gobierno, esa situación no se ha producido y siguen sin desvelar claramente con quién estarían dispuestos a pactar . Aunque lo que sí han dicho es que no lo harían con quien «no respetase la Constitución ni los derechos humanos», según Toño Palomar, otro de los candidatos. A la vista del escenario actual y sobre el posible acuerdo entre PP y Vox , Ceña expresó que «parece que la derecha suma, pero no sé si será tan fácil el acuerdo». «Nosotros estaremos ahí», añadió.

En el resto de provincias, la España Vaciada consiguió candidaturas contra el reloj en otros cuatro territorios , en otros o no dio tiempo o las asociaciones vinculadas decidieron ver el toro desde la barrera y permanecer en el ámbito social alejados de lo político. Donde sí han estado, han contado con la baza de la imagen de la E invertida en sus carteles y papeletas, confiando en que la fama que alcanzó el movimiento hace casi tres año les diera alas para poder llegar a sentarse en el hemiciclo, aunque finalmente no se ha producido.

No han estado tampoco exentas de polémicas . Y es que en algunos lugares han tenido que batallar por diferenciarse de otros partidos que podrían confundir al elector y robarles así algunos votos. Ése ha sido el caso de Palencia, donde otra formación inicialmente planteó presentarse bajo el nombre de Palencia Existe y al instante, tanto la plataforma como el partido fundado en Teruel con el mismo 'apellido', se apresuraron a desmarcarse. Después ese partido pasó a llamarse Palencia Puede. Y lo mismo sucedió en Segovia con el partido Segovia Existe que, según defendió la plataforma estatal, nada tiene que ver con ella.

Sus aspiraciones, según declaraban ellos mismos en su presentación, eran poder entrar en las Cortes para labrar un mejor futuro para el medio rural castellano y leonés y pelear por las necesidades acuciantes de las zonas más despobladas de cada una de las provincias y así lo harán, pero tan solo de la mano de Soria, ¡YA!, que con sus tres procuradores pasará a formar parte del Grupo Mixto en el hemiciclo .