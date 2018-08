Silván pide perdón por lo que haya podido hacer mal El alcalde de León asegura que está siendo objeto de un juicio paralelo y descarta dimitir

ROSA ÁLVAREZ

LEÓN Actualizado: 07/08/2018 10:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alcalde de León, Antonio Silván, ha pedido perdón este martes por lo que haya podido hacer mal. Así lo ha dicho durante el pleno extraordinario que desde las 9 de la mñana se celebra en el Ayuntamiento de la capital, convocado después de hacerse pública una conversación del regidor leonés con el empresario Jose Luis Ulibarri, en prisión desde hace más de un mes por el caso Enredadera.

En la sesión, Silván ha criticado que está siendo objeto de un juicio paralelo y que descarta dimitir. Y ha hecho un ofrecimiento para la estabilidad a los grupos que pasaría por una oferta de diálogo y la creación de una Comisión en favor de la máxima transparencia, para la que ha ofrecido la presidencia a Ciudadanos.

La formación naranja es clave de cara a que prospere o no la moción de censura contra Silván anunciada por el PSOE, cuyo portavoz, José Antonio Díez, ha incidido en que la mantiene. Sin embargo, desde Ciudadanos no han dicho aún si lo apoyarán. En principio, iban a esperar a conocer las explicaciones de Silván. Eso si, han criticado al PSOE. Y han tachado de «simplistas» las «excusas» ofrecidas por el alcalde, además de reprochar que no ha contestado a lo importante.