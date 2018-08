Silván, contra las cuerdas El alcalde de León tratará de convencer este martes con sus explicaciones a la oposición para evitar una moción de censura tras sus grabaciones con Ulibarri

ISABEL JIMENO

VALLADOLID Actualizado: 07/08/2018 00:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El PSOE da por hecho que presentará moción contra Silván en León tras el pleno extraordinario

A menos de un año vista para las elecciones municipales de mayo de 2019, el alcalde de León, Antonio Silván (PP), podría estar viviendo sus últimas horas en el sillón de la Alcaldía, al que accedió tras los comicios de 2015. Este martes está llamado a ser el día clave para saber si el regidor tendrá que recoger de forma precipitada y anticipada, una opción que no descartan en el Partido Popular.

De sus «explicaciones» durante el pleno extraordinario dependerá que prospere o no la moción de censura que el PSOE ya ha anunciado que presentará si no le convencen las palabras de Silván para explicar la conversación con el empresario José Luis Ulibarri -en prisión desde hace más de un mes por su presunta implicación en el caso Enredadera por la supuesta adjudicación fraudulenta de contratos vinculados a semáforos y radares que se extiende por toda España- en la que le informaba en directo del desarrollo y su mala posición dentro de una mesa de contratación para la adjudicación de servicios. Una llamada telefónica recogida dentro del voluminoso sumario del caso y que, desde que se hizo pública la pasada semana, ha puesto contra las cuerdas a Silván, que hoy se enfrenta al combate del K.O.

La minoría en la que se encuentra (tiene 10 de los 27 concejales) hace posible que pueda salir adelante esa opción, con la que el portavoz del PSOE, José Antonio Díez, pretende escribir «a lo Pedro Sánchez» su nombre en la nómina de regidores de León.

Incógnita

A partir de las 9 de la mañana, en el «cuadrilátero» del salón de plenos, Silván se medirá con la oposición en bloque, con José Antonio Díez como «púgil» principal y quien está dispuesto a arrebatarle el bastón de mando con un «golpe» de efecto. En el «equipo» contra Silván también suman fuerzas UPL (un concejal), León en Común (dos) y León Despierta (dos), quienes ya han anunciado que respaldarán la moción de censura. Pero entre todos suman 13 votos (el PSOE tiene ocho concejales), por lo que será clave la posición de Ciudadanos, el mismo partido que con sus cuatro actas permitió a Silván y el PP -la fuerza más votada- hacerse con la Alcaldía en 2015.

Pero la posición que finalmente adoptará la formación naranja y que será determinante a la hora de decantar la balanza de uno u otro lado es todavía una incógnita. Según han afirmado, lo harán en función de si les convencen las explicaciones que dé Silván, aunque su posición ha sido estos días bastante crítica con el regidor. Esa conversación entre el alcalde y Ulibarri recogida en la investigación de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) supone una gota más en el vaso de Cs, que también por el caso Enredadera escenificó hace dos semanas su ruptura del pacto con Silván. Lo hizo saliéndose de los órganos de los que formaba parte y tras conocerse que quien hasta entonces era concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito «Yiyo», era llamado a declarar como investigado.

Desde la dirección regional de Cs dan autonomía al Grupo Municipal que encabeza Gemma Villarroel para adoptar la decisión final. «El PP sigue demostrando que arrastra los pies cuando se trata de luchar contra la corrupción política», criticó precisamente la portavoz de Cs en León. Aunque también es cierto que la formación de Albert Rivera no llega con las manos limpias al combate y está tocada por el caso Enredadera, con dos de sus «pesos» investigados: el diputado provincial Juan Carlos Fernández y su asesor en la institución provincial y quien fuera coordinador local del partido, Sadat Maraña

Desde el PSOE se insiste en que la «pelota está en el tejado» de la formación naranja, según ha reiterado en varias ocasiones su secretario regional, Luis Tudanca, mucho más contundente y decidido para intentar desalojar a Silván. «El alcalde de León tiene que dejar de ser alcalde», afirmó.

Aunque no tan contundente, el propio José Antonio Díez, impulsor de la iniciativa, da por segura la moción de censura ante lo que considera una «gravísima situación» del Ayuntamiento de León. En ella, él sería el candidato, aunque en su idea de moción de censura «a lo Pedro Sánchez», con la que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa, quiere dar la posibilidad al alcalde de dimitir.

Una opción que, por el momento, Silván no contempla. «No estoy imputado ni investigado en ningún proceso judicial, y en toda mi trayectoria política puedo decir alto y claro que jamás he cometido ningún delito ni falta, ninguna irregularidad», defendió el regidor el pasado jueves tras salir a la luz esas conversaciones con Ulibarri. «No reniego de las personas con las que hablo», afirmó Silván, quien subrayó que él no tiene «ninguna capacidad sobre ningún procedimiento y mucho menos sobre una mesa de contratación».

De llegar a votación y prosperar, sería la primera moción de censura que sale adelante en este legislatura y en los últimos tiempos en una capital de provincia de la región. Y lo haría, con menos de un año de mandato por delante.