«Me siento feminista; el feminismo es poder llegar donde tú quieres»

-Nacida en Madrid aunque zamorana de adopción

-Y mis padres son andaluces pero me siento zamorana

-Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Dicen que los ingenieros son muy cuadriculados

-Y lo soy

-¿No hubiera preferido la Consejería de Fomento que le pega más?

-No. Cuando yo entré en las Cortes en 2011, el portavoz del PP me dijo que qué comisiones me gustaría. Como era el primer contacto con la política dije que fomento y me dieron educación. En cada sitio tienes mucho que aportar y es un reto. También tienes una visión desde fuera y eso es bueno.

-¿Cree en la conciliación?

-Sí aunque soy el peor ejemplo de conciliación porque no tengo niños para conciliar.

-Pero sí una vida más allá de la laboral o política.

-Creo que cada vez se concilia más. La persona que quiere conciliar lo hace.

-Prométame que no va a convocar una rueda de prensa por las tardes

-Prometido, pero prométeme que los periodistas no me vais a llamar por las tardes.

-¿Se siente feminista?

-Sí, defendiendo la igualdad. Para mí el feminismo es la igualdad y la oportunidad de poder llegar donde tú quieres llegar.

-¿Qué pensó de las declaraciones que hizo este verano la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo: «Bonita, el feminismo nos lo hemos currado los socialistas».

-Las típicas de la señora Calvo. Se apropian de lo suyo, de lo mío, de lo ajeno... Empezando por «bonita...». Si ese es el feminismo que ellos defienden yo no me quiero encuadrar ahí. Un respeto a las mujeres porque empezar diciendo «bonita...» parece un poco lo contrario. Un poco paternalista.

-¿Dónde ha estado de vacaciones?

-Me he ido con mis sobrinos de viaje

-¿Qué lugar elige para perderse?

-En cualquier sitio. Con familia, con amigos, sola...

-Montaña o playa

-Las dos. ¿Por qué renunciar a algo? Nuestra comunidad es tan amplia y el mundo es tan amplio...

-El último libro que ha leído

-De un escritor de Valladolid. César Pérez Gellida. Empecé la trilogía de Memento Mori y el último ha sido Consummatum est.