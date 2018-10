Política El show de Pablo El portavoz de Podemos se marcha de las Cortes durante el Pleno tras un tenso cara a cara con Herrera y desafiar a la presidenta del Parlamento, Silvia Clemente, quien le llamó al orden en varias ocasiones

I. JIMENO

Muy acelerado, hablando a un vertiginoso ritmo que apenas le daba para vocalizar el discurso aprendido de memoria y «soltado» de carrerilla, ya había comenzado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, su cara a cara con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Con su habitual recurso a la excesiva gesticulación, no cesó en los movimientos en su escaño mientras el jefe del Ejecutivo le respondía. Claro, que, tampoco calló, lo que obligó a la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente -que ayer tuvo trabajo para intentar mantener el orden y dirigir el debate con unos procuradores que no hicieron más que interrumpir, hablar cuando no tenían la palabra e incluso saltarse algunas de las normas internas- a llamarle al «orden» en varias ocasiones.

«Perturba la muñeca diabólica», espetó Herrera ante la nueva llamada al orden por parte de Clemente a Fernández que partía la intervención del presidente. El portavoz de Podemos, muy airado, se levantó de su escaño reclamando la retirada de esas palabras, que después, a petición de la presidenta, el jefe del Ejecutivo asumió quitar. Pero no era el primer enfrentamiento del líder de Podemos con Herrera e incluso con Clemente a quien apuntó con el dedo amenazante previamente por apagarle el micrófono al haber consumido su tiempo.

Terminado el cara a cara, Fernández se levantó de su escaño, ante lo que la presidenta de la Cámara le llamó a que volviese a su sitio o le expulsaba del hemiciclo. Ni lo uno ni lo otro, se marchó, aunque unos minutos después volvió a ocupar su lugar en el salón de plenos.