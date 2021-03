Semana Santa: Otras formas de sentir la Pasión en tiempos del Covid Exposiciones y actos devotos, con aforos reducidos y controlados y en recintos acotados, suplirán hasta el Domingo de Resurrección a las tradicionales procesiones

H. Díaz/F. Ferrera/R. Álvarez VALLADOLID/ZAMORA/LEÓN Actualizado: 27/03/2021 22:18h

No habrá procesiones. Tampoco actos multitudinarios. La necesidad de prevenir una cuarta ola de la pandemia de Covid, que algunos ya ven a las puertas, así lo impone. Pero las nueve capitales de Castilla y León y aquellos municipios más ligados a las celebraciones de la Pasión –es la Comunidad que cuenta con mayor número de Semanas Santas con declaración de interés turístico internacional– no se resignan. No quieren hacer «como que no hubiera Semana Santa» ni tampoco relegarlo al entorno virtual como se vieron obligados en 2020 como consecuencia del confinamiento. Exposiciones donde se pueden ver las centenarias tallas que otros años convertían las calles en auténticos museos de arte barroco y una cuidada selección de actos