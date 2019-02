De Santiago-Juárez: «No me gustaría que Vox entrase en las Cortes» Se muestra convencido de que el PP ganará las elecciones porque el partido está unido

Valladolid

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró ayer que «a mi me gustaría que VOX no entrase en el Parlamento porque hay planteamientos que no me gustan nada» y argumentó que «no puede estar más lejos» de ideas defendidas por la formación de Santiago Abascal en materia de «inmigración o violencia machista».

De Santiago-Juárez, durante una entrevista concedida anoche a RTVCyl dentro del programa «Conversaciones con», confesó que mientras que las formaciones que se «autoproclamaban» como la nueva política «han envejecido muy mal» -en referencia a Ciudadanos y Podemos- otros como VOX espera que no obtengan representación en las Cortes de Castilla y León. Además, se mostró «totalmente convencido» de que el PP ganará de nuevo las elecciones autonómicas, pues, «al contrario que el resto de partidos», el PP es una formación «unida», mientras que el candidato del PSOE, Luis Tudanca, «se ha acomodado en la oposición». Así, aseguró que el PP ganará «total seguridad» porque el candidato a la Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco tiene un partido «unido» lo que da mayor «solidez» a su proyecto.

También ironizó sobre el «momento histórico» que dice vivir el PSOE en Castilla y León, cuando la certeza es que han logrado los «peores resultados de su historia». En este punto, señaló que el partido y su líder, Luis Tudanca, se sienten demasiado «cómodos» en la oposición y asegura verlos «nerviosos» según se acerca la cita electoral.

«Lucha de egos»

Además, cuestionó la «nueva política» que Podemos y Ciudadanos han llevado al Parlamento autonómico. De los primeros aseguró que, al igual que a nivel nacional la «lucha de egos» ha deparado un «espectáculo terrible» que se «ha cargado» un proyecto que «ilusionaba a alguno» y en las Cortes el grupo se «ha desintegrado también» en pocos meses. Por último, sobre Ciudadanos invitó a mirar quiénes componían la candidatura de Miguel Durán de 2009 -en referencia a Luis Fuentes- para desmitificar la «nueva política» que dicen encarnar, al tiempo que ha reconocido que las negociaciones de gobierno con esta formación han sido «duras y muy trabajadas».