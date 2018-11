Tertulia Cope-ABC Santiago Aparicio: «Con un Gobierno que cada día dice algo diferente todo es más complicado» El presidente de la patronal de Castilla y León pide una legislación diferente en el medio rural para frenar su despoblación

J. M. A.

El presidente de la patronal Cecale, Santiago Aparicio, considera que la «situación política española no ayuda a la consolidación de la economía ni favorece las inversiones» porque «el dinero busca una seguridad jurídica y una estabilidad que ahora mismo no se dan» debido a que el Gobierno «lo está poniendo todo más difícil al decir cada día una cosa diferente a la que le dijo el día anterior». Durante su participación en la tertulia COPE-ABC, el empresario soriano también afirmó que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado «añadirá más incertidumbre a la que ya tenemos actualmente» al recordar las «dudas» sobre lo que va a suceder con la subida de impuestos o del Salario Mínimo Interprofesional, «que no sabemos cómo va a quedar». En todo caso, señaló también que «gobernar por decreto ley», que es lo que está haciendo el Ejecutivo como alternativa a la aprobación de las Cuentas. «no es nada bueno».

El también presidente de Foes señaló que la situación de las empresas de Castilla y León «está más o menos bien», especialmente en la industria, y «contamos una estructura y empresarial bastante sólida», pero «a la expectativa sobre lo que pase en el mundo» ante «cierto enfriamiento de la economía». En esta línea, destacó el «cambio a mejor del turismo de interior» castellano y leonés, a la vez que mostró su preocupación por el comercio, «que va a tener que reconvertir de una forma drástica su manera tradicional de trabajar».

«Por encima de todo, la libertad de empresa»

Respecto a la deslocalización y cierre de empresas conocidos recientemente, el presidente de la patronal reconoció que «han sido noticias negativas» y lamentó la situación que se vive especialmente en León -Vestas, minería, Compostilla,...-, pero consideró que «son decisiones que no las podemos criticar porque por encima de todo está la libertad de empresa». Al respecto, lamentó que no se hubieran tomado medidas «antes» y evitar así «un momento tan dramático que requiere ahora hacer un plan, que no es fácil».

Aparicio insistió en que las compañías -también las multinacionales- «son libres de hacer lo que estimen oportuno siempre que hayan cumplido con los requisitos exigidos en materia de imposiciones, legales y de subvenciones». Sobre la posibilidad de que la Junta les imponga más exigencias para evitar su cierre, señaló que podría provocar el efecto contrario «de no tener inversiones».

Respecto al «muy difícil» problema de la despoblación, Aparicio reclamó que se «malle» toda la Comunidad «al menos con el 4G» para que «se puede trabajar desde cualquier punto con un ordenador», lo que, en su opinión, podría impulsar negocios. Además, pidió «una discriminación positiva» para el medio rural con una «fiscalidad similar a la que tienen en Ceuta y Melilla o en las Islas Canarias» y que tengan «sus mismos incentivos» para atraer «personas y proyectos». Por último, solicitó que «no se legisle igual para la gran ciudad» que en los pueblos «porque les aleja» de cualquier posibilidad de futuro.