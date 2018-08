Sanidad lamenta el «inmovilismo» del sindicato de interinos al seguir en huelga La Consejería y Simecal mantendrán el diálogo para buscar un acuerdo

M. ANTOLÍN

Las posturas continúan muy distantes y no han variado prácticamente nada. Ésa es la principal conclusión de la reunión celebrada ayer durante más de una hora y media entre el sindicato Simecal, convocante de una huelga indefinida de médicos interinos de Atención Primaria desde el pasado 1 de agosto, y la Gerencia Regional de Salud con la intención de encontrar una solución al conflicto que se antoja difícil. Y es que, según la Junta, es el «inmovilismo» y la «rigidez» de los impulsores del paro lo que impide negociar el fin de una huelga que apenas ha tenido seguimiento en las ciudades, pero sí ha tenido alguna consecuencia en el medio rural.

Pese a que el acercamiento entre las partes fue casi nulo, sí se comprometieron a mantener un diálogo «urgente» en los próximos días -podría continuar hoy o el jueves- para poder alcanzar un acuerdo, según detalló al término del encuentro el gerente Rafael López Iglesias.

«Puertas legales»

Por el momento, Simecal mantiene su demanda de que unos 560 médicos funcionarios interinos de Atención Primaria puedan estabilizar sus puestos mediante un concurso de méritos y no mediante una oposición corriente, algo que a día de hoy el Gobierno regional no puede asumir porque se trataría de una acceso a la función pública «ilegal». «Se les ha abierto todas las puertas legales posibles, pero no ha habido resultado», lamentó López, que confiaba en que en el día de ayer se produjese una «reflexión» en el comité de huelga que permitiese terminar con un paro en el que cada día desciende el seguimiento, según la Junta. En concreto, en el día de ayer no llegó al 8 por ciento.

Sobre la mesa, Sanidad puso algunas propuestas. Entre ellas, analizar la situación de los profesionales afectados, la mayoría de ellos en el medio rural, que, en algunos casos, llevan décadas ocupando la misma plaza, según denuncia Simecal. Pero también se planteó la posibilidad de poner en marcha una mesa técnica que evalúe, siempre dentro de la legalidad, las posibilidades en cuanto a temarios, baremos y la antigüedad de los candidatos de las oposiciones con el fin de que se pueda mejorar el proceso, también para los médicos funcionarios interinos. Todo lo tratado en esa comisión técnica debería pasar después por la Mesa Sectorial de Sanidad, donde están representados los sindicatos mayoritarios -Satse, CSIF, CESM. UGT y CC.OO-, que ya han dado la espalda a la huelga. Pero las propuestas de Sanidad cayeron en saco roto y son demasiado «light» para los convocantes, que no retirarán su protesta a menos que exista algún acuerdo concreto, según aseguró el presidente de Simecal, Fernando Gutiérrez. El máximo representante del sindicato volvió a demandar un concurso específico de méritos para los médicos funcionarios interinos, una solución que, a su juicio, sí podría llevarse a cabo. De hecho, «ya se hizo con anterioridad hace varios años».

Situación excepcional

La legislación estatal permite esta vía de acceso a la función pública cuando existen «situaciones excepcionales». explicó, y en este caso, «se dan». Y es que estos profesionales llevan más de una década ocupando la misma plaza, debido a que la Junta no ha convocado oposiciones en 12 años para titulares interinos y 13 para estatutarios de área «cuando hay obligación de hacerlo todos los años». Así que falta un «empujón», dijo, para que se adopte una decisión política y el PP plantee su demandado concurso de méritos en los Presupuestos de la Comunidad.

También muy distante es la visión de ambas partes en cuanto al seguimiento del paro. Simecal ha llegado a cifrarlo hasta un 55 por ciento en los días iniciales, mientras que para Sanidad no ha superado nunca el 10. «No tienen en cuenta los servicios mínimos, que son del 30 por ciento», subrayó Gutiérrez, para quien la huelga ha provocado que en algunos pueblos no se haya pasado consulta desde el pasado 1 de agosto.