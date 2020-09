Sanidad informará por sms de los resultados de la PCR La consejera Verónica Casado ha detallado que por el momento sólo los «positivos» en la prueba recibirán el mensaje aunque pronto también se informará de esta manera a los «negativos»

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha informado que los médicos de Atención Primaria informarán por SMS de los resultados de las PCR con el objetivo de «disminuir la carga» asistenciald e los centros de salud. Por el momento los pacientes que están recibiendo el mensaje en el teléfono son los que han resultado positivos pero la intención de su departamento es que se informe de la misma manera «tanto las PCR positivas como negativas» con el fin de que los afectados puedan adoptar cuanto antes las medidas de aislamiento o cuarentena.

En este sentido, ha destacado la importancia de que el centro de salud cuente con los datos actualizados de los teléfonos móviles y si no es así, lo que tiene que hacer el usuario es contactar a través del portal web y «si hay algún dato que no es correcto modificarlo». «La PCR es importante pero lo más importante es mantener la cuarentena» si se ha mantenido un contacto estrecho con un positivo o se presentan síntomas, ha recordado Casado: «No hay que esperar a que me den el resultado».