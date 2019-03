Sánchez Cabrera será candidato de «Por Ávila» al Ayuntamiento de la capital El presidente abandona el PP, pero no su acta como diputado

ABC Ávila Actualizado: 01/03/2019 13:21h

El presidente de la Diputación Provincial por el Partido Popular, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, anunció su baja por este partido, y reveló que será el candidato de la formación política recién creada 'Por Ávila' al Ayuntamiento de la capital.

Sánchez Cabrera ha explicado en una convocatoria de urgencia para medios de comunicación que «ha perdido la confianza» en el Partido Popular, y que así se lo ha trasladado a su presidente, Carlos García. Dice que pasa al grupo no adscrito, por lo que no abandona su acta como diputado provincial, y seguirá siendo el presidente de la institución si el resto de partidos no se lo impiden. Según palabras de Cabrera, «puedo aportar mucho al futuro de Ávila», informa Ical.