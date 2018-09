Cultura «Salvar el Archivo» «ficha» a Mario Conde y Hermann Tertsch La asociación salmantina anuncia nuevas acciones judiciales para recuperar los documentos de la Guerra Civil

NUNCHI PRIETO

Salamanca Actualizado: 25/09/2018 09:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La junta directiva de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que preside el investigador Policarpo Sánchez, incorporó ayer a una decena de profesionales del derecho, de la empresa, de la docencia y del periodismo, entre otros sectores, para dar un nuevo impulso y proseguir la lucha contra el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que conduzca a la devolución de los más de 400.000 documentos, según las estimaciones realizadas, que salieron de manera irregular del Archivo General de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).

Entre las nuevas adhesiones se encuentra el abogado del Estado y expresidente de Banesto, Mario Conde, quien atribuyó a razones políticas la fragmentación del Archivo de Salamanca, cuyas primeros entregas de los denominados «papeles de Salamanca» se remontan a la etapa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al año 2006, siendo ministra de Cultura la hoy vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Tras denunciar que la Generalitat de Cataluña ha actuado como «juez y parte» en la selección de los documentos enviados y que «ha cometido abusos» por haber trasladado «muchísimos» procedentes de Valencia, Madrid, Asturias o de Aragón, el ex banquero lamentó que, además, no se hayan dejado copias y que los legajos que no han podido entregar a sus legítimos propietarios, tal y como contempla una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), sigan sin retornar a Salamanca.

Calificó a la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca de «movimiento estrictamente de la sociedad en defensa de unos archivos que son patrimonio de todos los españoles» porque el Estado «renuncia a hacer lo que tiene que hacer como es el cumplimiento de resoluciones judiciales». Insistió en que no tienen «interés en sentar en el banquillo a nadie», pero sí por recuperar los documentos para Salamanca y «esperemos que el Estado cumpla con su misión» ya que de lo contrario van a seguir caminos legales con demanda civil y contenciosa incluidas.

En este sentido, Policarpo Sánchez reveló que a partir de octubre el colectivo iniciará la reclamación vía administrativa o si se rechaza, con demanda civil a la Audiencia Nacional, de la devolución de los archivos expoliados como también demandarán a altos cargos de la Generalitat que entregaron documentos a quienes no habían sido sus propietarios. Asimismo, se prevé la realización de una serie de actos por toda España para defender la «historia de todos los españoles». De «situación extraordinaria» calificó el periodista Hermann Tertsch, que también ha pasado a formar parte de la junta directiva de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, la situación que se vive en España con zonas «donde no se pueden ejercer las libertades, donde no se aplica la Constitución y donde se destruyen documentos» en clara alusión a Cataluña.