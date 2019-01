Sáez cede ante las quejas del sector y no contratará médicos sin titulación MIR Se compromete con los médicos de familia a buscar otras soluciones ante el déficit en la Atención Primaria

I. TOMÉ/ABC

VALLADOLID Actualizado: 30/01/2019 01:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, se comprometió ayer a no contratar a nadie que no tenga formación MIR y «a no volver a plantear un tema de este calado en un futuro». Así lo confirmó ayer a ABC la presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria, Elvira Callejo, tras la reunión que mantuvieron con el consejero, de la que aseguró que salieron «muy satisfechos». Según Callejo, desde la Consejería reconocieron que, efectivamente, «es necesaria la especialidad» que no se garantizaba con la medida «extraordinaria» adelantada por este periódico y que le transmitieron que «nunca han tenido la intención» de contratar a personal sin formación específica», pero que tienen «puestos de muy difícil cobertura» y debían plantearse «eventualidades» por si no encontraban especialistas ya titulados con el MIR.

Este cambio de postura llega tras las palabras del consejero en la tertulia de COPE-ABC del pasado martes en el que Sáez aseguraba que, aunque «no deberíamos» contratar médicos de familia en Atención Primaria sin la correspondiente especialidad (formación MIR), «la alternativa es suspender las urgencias en algún centro de salud y de cara a los pacientes sería peor». Asimismo, también se presentó en la Mesa Sectorial de Sanidad una instrucción en la que se planteaba el procedimiento para contratar médicos de familia sin la formación MIR que ahora, según explicó Vallejo, queda sin efecto. Así, la Consejería proponía como primera opción que se pueda recurrir a un profesional que tenga otra especialidad, pero la siguiente alternativa —a la que ahora se renuncia—sería un médico sin ella, al que se le harían contratos por seis meses prorrogables.