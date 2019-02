Sáez avala que las plataformas estén en el grupo de Atención Primaria Defiende la participación de «todos» porque «todas las aportaciones son bienvenidas»

MONTSE SERRADOR

MONTSE SERRADOR

Valladolid Actualizado: 15/02/2019 09:15h

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, defendió ayer la presencia de las plataformas en defensa de la Sanidad Pública en el grupo de trabajo creado para mejorar la Atención Primaria. Sáez responde así a las amenazas del Sindicato Médico CESM y los colegios profesionales de abandonar el citado equipo, que se volverá a reunir la próxima semana, si participaban en él estas asociaciones.

El consejero explicó, además, que tal y como publicó ayer ABC, no se las convocó al encuentro del martes por un fallo con el correo electrónico que comunicaba la cita. «Se apuntó mal; no hay mayor problema», señaló el consejero, para insistir después que «las plataformas no forman parte del Consejo Regional de Salud pero nos comprometimos con ellas en invitarlas a participar y es una iniciativa que hemos tomado desde la Consejería». En este sentido, añadió que «los subgrupos de trabajo están analizando también el informe que han hecho las plataformas de forma que es un proceso normal».

Sobre las amenazas realizadas del colectivo de médicos de abandonar el grupo si los representantes de las plataformas intentan participar en sus trabajos, Sáez Aguado se limito a señalar que «lo que necesitamos son las aportaciones de todos, de quienes tienen representación, como sindicatos, partidos políticos y colegios profesionales, y de quienes no tienen una representación directa, como son otras organizaciones, sociedades científicas, plataformas, asociaciones de vecinos o de consumidores».

Además, quiso dejar claro que «todas las aportaciones van a ser bienvenidas y analizadas por la Consejería para intentar construir ese consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Atención Primaria». De esta forma, trató de alejarse del enfrentamiento que se vislumbra entre las organizaciones medicas y las plataformas de forma que, según dijo «nosotros vamos a contar con todas las aportaciones porque todas son bienvenidas; unas serán mas acertadas y otras menos pero tenemos que contar con todas y así será».

El consejero de Sanidad hizo estas declaraciones durante la celebración del X Aniversario del nuevo hospital Río Hortega de Valladolid que, según dijo, «es un ejemplo para la sanidad de Castilla y León por su dotación, recursos, profesionalidad y funcionamiento así como por su integración con la Atención Primaria».

Sáez destacó la relación que mantiene el hospital con el conjunto de la Atención Primaria. El Área de Salud Valladolid Oeste es un ejemplo de integración asistencial entre los profesionales de Atención Primaria y os del propio hospital y ese es un camino a seguir en el conjunto de la sanidad de Castilla y león. Es un ejemplo para la sanidad de Castilla y león la dotación, los recursos, la profesionalidad y el funcionamiento del Río Hortega.

El camino es la integración. Dado que el paciente es el mismo la integración e los cuidados debe ser mayor. Este es un ejemplo de lo que se ha avanzado en este sentido.