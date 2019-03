Sacyl penalizará a los sanitarios que no respondan para cubrir una plaza Médicos y enfermeras estarán tres meses sancionados si no contestan a cuatro lamadas en un mes

La Consejería de Sanidad, con el visto bueno de los sindicatos, ha acordado la modificación de las bolsas de empleo del personal estatutario de Sacyl (médicos, enfermeras, celadores y administrativos), de forma que se penalizará a quienes no respondan a una llamada de oferta que se realice al menos en cuatro ocasiones y durante un mes. La nueva medida se enmarca en la necesidad, en muchos casos extrema, de hacer frente a bajas o sustituciones de médicos y enfermeras, no sólo en los casos de déficit de profesionales sino en cualquier área de salud.

Se trata así de evitar que los sanitarios no respondan de forma reiterada y por razones personales a la llamada de Sacyl para cubrir una plaza que ha quedado vacante o en la que hay que hacer una sustitución. Si durante un mes y tras cuatro llamadas el profesional no contesta, pasará durante tres meses al final de la bolsa de empleo, aunque por delante de los sancionados por haber rechazado directamente el puesto. El cambio en la normativa fue aceptado por las centrales mayoritarias en la Mesa Sectorial después, eso sí, de modificar la propuesta inicial de la Consejería, que pretendía que la sanción se produjese a la cuarta llamada sin respuesta (que podían producirse en el mismo día) y no espaciadas en 30 días, como finalmente se ha decidido. La secretaria general de Satse en Castilla y León, Mercedes Gago, reconoció que la idea inicial «no nos gustaba» pero ahora «es asumible» y se entiende como «un toque de atención», sobre todo porque «cuando no se responde al final se acaban por bloquear los permisos de los profesionales que ya están trabajando».

Lo cierto es que, si el déficit de médicos es hace tiempo un problema en Castilla y León, el de enfermeras puede empezar a serlo a partir del próximo verano, según señaló Mercedes Gago, que recalcó que «todos los enfermeros que han salido de las últimas promociones se han colocado». Para evitar que eso se produzca, la Consejería hará el próximo mes en la bolsa de empleo de los enfermeros un nuevo «corte», de forma que podrán elegir el área de salud en la que quieren trabajar o si desean Atención Primaria o Especializada, entre otras cuestiones. Se trata, en definitiva, de abrir la bolsa de empleo y adaptarla a las necesidades de los trabajadores para que los puestos vacantes se cubran con mayor facilidad.

Precisamente, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, se pronunció ayer sobre las penalizaciones durante su participación en Ávila en la III Jornada de Farmacovigilancia «Red de Farmacias Centinela de Castilla y León» para reconocer que «a veces» tienen «problemas» para establecer el sistema de utilización de las bolsas de aspirantes para ocupar plazas con las que cubrir las bajas o sustituciones, informa Efe. Esas situaciones, señaló, han obligado al cambio de la normativa ya que, de no actuar así, alguien que no contesta a esas llamadas para ocupar un puesto, «lo tendría hipotecado sine die». Se trata, en definitiva, de «agilizar -la situación- para garantizar ese servicio adecuadamente», señaló el consejero.