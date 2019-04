Roban la urna de donativos para sufragar los gastos de la coronación de la Virgen de la Vera Cruz de Valladolid La sustracción, que ya está siendo investigada por la Policía, fue detectada a última hora del pasado lunes

M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 25/04/2019 09:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Devoción a cuatro siglos de historia

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Valladolid ha denunciado el robo sufrido en sus dependencias, que ha afectado a tres urnas con ofrendas de los propios hermanos dedicadas a distintas actividades de la entidad. El robo, que ya está siendo investigado, fue detectado a última hora del lunes y afectó a las urnas que recogen las limosnas para sufragar los gastos de la Coronación de la Virgen, la de aportaciones para flores y una tercera destinada otras actividades de la Cofradía.

Fuentes de la misma consultadas por ABC explicaron la dificultad por concretar la cantidad sustraída dado que las urnas aún no se habían abierto para contabilizar el montante de las ofrendas. Las urnas, que no son cepillos en su estructura tradicional, no se encontraban en el interior de la iglesia del mismo nombre, a la que los ladrones ni siquiera accedieron, sino en otras dependencias de la Hermandad, la más antigua de Valladolid, y en ellas se recogen aportaciones de los cofrades cuando éstos acercan a la sede canónica.

Las mismas fuentes apuntaron a la desaparición de un mazo de llaves de las dependencias, llaves con las que se habrían violentado las urnas, no así otras instalaciones ni, mucho menos, el patrimonio artístico e histórico que atesora en la iglesia anexa, en la céntrica calle de Platerías. Estos hechos ya han sido comunicados a la Policía, que se desplazó al lugar tras el aviso de los responsables de la Vera Cruz.

De las tres urnas violentadas, una recogía aportaciones para sustentar la coronación canónica de la imagen titular, la Dolorosa de Gregorio Fernández, acto que tendrá lugar en 2023 con motivo del IV Centenario de la talla.