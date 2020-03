Las residencias de Castilla y León registran 353 fallecidos con síntomas de Covid-19

M. ANTOLÍN Valladolid Actualizado: 31/03/2020 08:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que comenzara la crisis sanitaria por el coronavirus, las residencias de ancianos o de personas con discapacidad de la región han registrado 353 fallecimientos con síntomas compatibles a la enfermedad. De ellos, 164 han sido confirmados como positivos y otros 189 mostraban señales similares a las del Covid-19, según detalló ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Preocupa especialmente la población de mayor edad, aseguró, porque se trata de las personas «más sensibles, más débiles y vulnerables» a la infección.

Entre los datos que aportó figuran también los 646 casos positivos en distintos centros de la Comunidad, 2.027 personas aisladas con síntomas y otros casi 4.000 que permanecen aislados por precaución. Todas estas cifras se han recopilado gracias al «mapeo» que el Gobierno autonómico ha hecho a través de una aplicación informática de las 1.214 residencias de ancianos y dependientes de la región, en las que residen 47.264 personas. A través de este sistema los responsables de las instalaciones deben anotar diariamente las incidencias, algo que ha pemitido determinar que en 109 de esos centros se han contabilizado fallecimientos con síntomas compatibles.

Consciente de que se trata de un «momento muy duro», explicó que en 54 de ellos se ha registrado una única muerte y 22 han tenido más de cinco casos. «Sé que la situación para las familias es difícil, pero estamos trabajando por las personas mayores y tratando de solucionar los problemas que van surgiendo», recalcó. «Hay muchas residencias que no tienen problemas, no están en una situación complicada y no han tenido fallecimientos», explicó y especificó que el número de personas que han perdido la vida por la enfermedad supone el 0,35 por ciento del total de usuarios. «Sé que a los familiares no se les puede pedir tranquilidad», afirmó la consejera, que insistió en que «las personas mayores están atendidas» y que el contacto con las residencias es «permanente» para poder conocer su situación y sus necesidades. «Estos centros son una prioridad y estamos las 24 horas del día pendientes y en contacto constante con ellos, especialmente con los que están en una situación delicada y con problemas de personal», detalló.

Desde la Junta se está aportando material de protección para los trabajadores, subrayó Isabel Blanco, quien cifró en 200.000 las mascarillas que se han entregado del 22 al 28 de marzo en las residencias para personas mayores.