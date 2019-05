Reservistas: civiles con vocación militar

«Las Fuerzas Armadas son el pilar de la Democracia»

Hijo y nieto de militares, el economista Fernando Martín Lorenzo hizo la mili voluntaria durante dos años y se reenganchó otros dos para dedicarse después a su carrera profesional de economista. Sin embargo, su vocación militar «siempre ha estado ahí», así que cuando en 2014 un amigo le comentó la existencia de la figura del reservista, a sus casi 50 años no dudó en presentarse a una de las convocatorias anuales y solicitar una plaza en la Armada, concretamente en el Arsenal Nacional de Las Palmas, dentro del Servicio de Contratación. «Mi padre es coronel de Artillería y yo no conocía la Armada, así que me llamó la atención por el mar y conseguí el puesto», asegura. La formación militar de 15 días la realizó en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, para lo que tuvo que pedir días sin derecho a sueldo en su puesto de trabajo y, sobre todo, contar con la comprensión de su familia. Después, y tras jurar bandera como sargento, se incorporó a su destino durante una semana y tomó así contacto con la plaza. Fernando Martín ya ha renovado su compromiso por otros tres años y está a la espera de su activación que, en principio, podría producirse este mismo año. Entonces se convertirá en militar «a todos los efectos». Este economista vallisoletano reconoce que «me gusta pertenecer a las Fuerzas Armadas, que son el pilar de la Democracia». Insiste en que el «artículo 30 de la Constitución recoge que la defensa nacional es un deber y un derecho de los ciudadanos» y en que «conservan valores cada vez menos arraigados en la sociedad, como son el honor, el valor, la disciplina o el compañerismo que se pierden en el día a día». A ello se suma, confiesa, «una vocación de servicio público que pongo en práctica a través de las Fuerzas Armadas». Por eso, se permite compartir con orgullo las palabras de Winston Churchill de que «los reservistas son ciudadanos por partida doble, como civiles y como militares».